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В Геническе люди плавают на лодках прямо по улицам: город затопило

9 августа 2021, 17:46
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Улицы затоплены и стали похожи на бассейны.

Дети плавают по улицам / kherson.net.ua

На юге Украины снова прошли мощные ливни, которые затопили улицы. Наибольшим образом пострадали прибрежные районы Азовского моря. В частности Бердняск и Геническ.

Но люди не стали отчаиваться из-за непогоды и решили поразвлекаться в дождевой воде.

Ливень в ночь на воскресенье, 8 августа, затопил улицу возле городского пляжа в Геническе. Так вот, чтобы добраться к морю, люди решили не идти по лужам, а броситься вплавь по дождевой воде.

Местные СМИ зафиксировали, как по улицам Геническа на лодках и надувных матрасах плавают отдыхающие.

В частности, на улице Набережной, где расположена автостоянка, дети плавают в надувных кругах в огромной дождевой луже и радуются тому, что там нет медуз.

Напомним, на побережье Азовского моря в Бердянске несколько уменьшилось количество медуз. Однако отдыхающие радовались недолго, так как вскоре появилась новая проблема - на берег начало выносить тонны водорослей. Отдыхающие утверждали, что море более-менее чистое только на расстоянии от 10 до 15 метров от берега.

Также ранее курорт в Бердянске специалисты назвали опасным для здоровья из-за ухудшения качества воды в Азовском море в местах отдыха по бактериологическим показателям.

дождь Геническ
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