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Членство в НАТО в обмен на территории: генерал объяснил, возможен ли такой сценарий

Марина Фурман
10 октября 2024, 17:27
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Николай Маломуж объясняет, что Украина не согласится обменять территории на вступление в НАТО
Маломуж, НАТО
Вступление в НАТО в обмен на территории / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

В западных внешнеполитических кругах уже длительное время обсуждают "немецкую модель" для завершения войны в Украине. Она предусматривает, что Украине предложат вступить в НАТО без оккупированных территорий, которые она должна согласиться вернуть дипломатическим путем. Однако генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире FREEДОМ заявил, что подобный сценарий практически нереален.

Маломуж объясняет, такой сценарий невозможен, потому что Украина не согласится на то, чтобы отдать территории (это 20% примерно), которые оккупировал враг. С другой стороны, Кремль не одобрит даже на то, чтобы какая-то часть Украины была в составе Альянса.

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"Я считаю, что этот формат нереален. Это идет зондаж ряда стран, аналитиков, политиков. Какие возможные сценарии? Это действительно ФРГ или ГДР со вступлением в НАТО одной части, или это корейский вариант, просто без вступления, разграничение и гарантии контроля этих линий, и гарантии для Украины со стороны стран-участниц НАТО, но и третьих стран. Это варианты, но я считаю, что сейчас это просто нереально.", - рассказывает генерал.

Генерал отмечает, что реальный путь к миру - это поддержка Украины со стороны партнеров.

"Украина имеет все шансы побеждать на поле боя благодаря поставке новейшего вооружения, техники, высокотехнологичных боеприпасов, которые будут иметь перспективу победы на фронте. Это единственный системный формат...Когда Путин будет видеть перспективу проигрыша, мощного поражения на фронтах, вот тогда он будет идти на конкретные "акты доброй воли", выхода с нашей территории.", - подчеркнул Маломуж.

вступление в НАТО инфографика
Вступление в НАТО / Инфографика: Главред

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, глава Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Вступление Украины в НАТО - что известно

Напомним, в издании Financial Times сообщали, что Украина и западные партнеры обсуждают компромисс, по которому Киев может получить членство в НАТО, а Москва сохранит де-факто, но не де-юре контроль над оккупированными территориями. В издании утверждают, что ни Украина, ни ее западные союзники не согласны признавать суверенитет России над оккупированными территориями, поскольку это подорвало бы международный правопорядок и могло бы способствовать дальнейшей агрессии Москвы.

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил обеспокоенность из-за возможного вступления Украины в НАТО. По его мнению, это может спровоцировать Третью мировую войну.

Также словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, несмотря на то, что нет ничего против вступления страны в Европейский Союз.

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