"Реформа сорвана": в Слуге народа жестко "наехали" на министра финансов

Даниил Гетманцев / Скриншот

Министр финансов Сергей Марченко несет ответственность за срыв реформы Государственной таможенной службы, заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В своем Facebook он подчеркнул, что Марченко не оправдал доверия, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне и напомнил о ряде задокументированных фактов коррупции на Одесской таможне.

"Схемы процветают. Реформа сорвана", - уверен Гетманцев.

Он указал, что 16 июля совместными действиями Национальной полиции совместно с ДБР и Офисом Генерального прокурора были задержаны с поличным начальник таможенного поста Кучурган Одесской таможни Алексей Осипчук, замначальника отдела таможенного оформления №3 таможенного поста Одесса Виктор Залепа и и.о. начальника этого же таможенного поста Владимир Лиманский за получение неправомерной выгоды за содействие в решении вопросов в их компетенции.

Читайте такжеЗеленский хотел ввести спецвойска на таможню: президент рассказал, кто ему помешалПо его словам, 13 марта этого года правоохранители зафиксировали факт требования и получения неправомерной выгоды в размере $1 тыс. Осипчуком, 12 мая зафиксировали получение $200 неправомерной выгоды Залепой за оформление груза с одеждой. Также 10 июля правоохранители зафиксировали требование и получение неправомерной выгоды в $500 со стороны Лиманского за оформление контейнера с игрушками.

"Однако понятно, что все эти вопросы - к министру финансов", - добавил Гетманцев.

Напомним, ранее в Минфине заявляли о том, что украинские таможни в мае 2020 года пополнили государственную казну на 27 миллиардов гривен, тем самым выполнив план лишь на 85,2%. Теперь в Минфине требуют, чтобы план был выполнен на все 100%.