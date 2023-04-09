"Давайте держать кулаки": Украина должна победить, придется работать с новой Россией – дипломат

Союзники Украины заинтересованы в том, чтобы ВСУ одержали победу над войсками агрессора РФ, и началось послевоенное восстановление, отметил Владимир Огрызко.

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Победа Украины в войне с Россией зависит от действий наших войск - Огрызко / Коллаж Главред, 93-я ОМБр

Нужно держать кулаки за героические силы обороны Украины, именно от их действий зависит завершение войны победой Киева. Союзники настроены на триумф ВСУ, после чего будет восстановление украинского государства. С новой Россией придется выстраивать уже другие отношения. Об этом заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

В интервью Главреду он сказал о том, что победа Украины в войне против страны-оккупанта России зависит от действий сил украинской обороны. Союзники настроены на триумф ВСУ и переход к послевоенному восстановлению Украины.

Кроме того, по мнению дипломата, Украине, в рамках изменившейся ситуации, нужно будет устанавливать отношения с новой Россией или тем образованием, которое останется от РФ.

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"Это (завершение войны, - ред.) зависит только от наших героических сил обороны, поэтому давайте держать кулаки и делать все, чтобы это произошло. Чем быстрее мы одержим победу над российской ордой, тем легче будет и нашим главным союзникам, в том числе и США. Потому что это действительно очень серьезные усилия, расходы и то, что напрягает всех. Поэтому в интересах наших друзей максимально быстро завершить войну и перейти к поствоенному урегулированию. Потому что с новой Россией, если она останется той, как она есть, придется строить совершенно другие отношения", - подчеркнул Владимир Огрызко.

Контрнаступление ВСУ

Постпред США при Североатлантическом альянсе Джулиан Смит ранее сказала, что ВСУ могут перейти в контрнаступление уже в ближайшие недели. Украина сама выберет тактику на поле боя.

Также она подчеркнула, что оккупанты РФ, в свою очередь, пытаются перейти в собственное наступление.

Американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой речь шла о том, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.

Как полагают журналисты, украинские войска могут ударить в направлении оккупированного юга.

По данным Reuters, Украина подготовила 8 штурмовых бригад с 40 000 военных для проведения контрнаступательной операции. Операция станет серьезным вызовом для Киева, поскольку от ее итогов зависит будущее решение вопросов по завершению войны.

Смотрите полную версию интервью Владимира Огрызко Главреду

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