Вода для Крыма: публицистка раскрыла новый план россиян / УНИАН

Полное прекращение проблем с водоснабжением, которым пугают население россияне в аннексированном полуострове Крым, случится по причине того, что питьевую воду перенаправляют для нужд предприятий Крымский титан и Крымсода.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на активистку и публицистку Ларису Волошину.

Она рассказала, что по причине бесснежной зимы и жаркого лета природные резервуары, которые всегда были наполнены водой на данный период, сейчас пусты абсолютно. Через некоторое время такая ситуация, по словам Волошиной, вызовет гораздо более глобальные проблемы.

Читайте также"Будь проклят тот, кто пустит воду": в Крыму заявили, что катастрофы с водой нетПри этом россияне винят во всем официальный Киев и требуют, чтобы Украина вновь открыла Северо-Крымский канал (до аннексии в 2014-м он обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде).

Как утверждает Волошина, в случае, если Украина возобновит подачу воды реки Днепр по Северо-Крымскому каналу, то, с точки зрения международного права, это будет означать, что она начинает коммерческие отношения с оккупационными властями.

"Вот так под видом гуманитарной катастрофы РФ пытается заставить Украину дать воду в Крым и тем самым легализовать аннексию", — подытожила она.

Напомним, ранее "спикер парламента" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов заявлял о том, что "украинские националисты отравят воду для полуострова".