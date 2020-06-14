УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вода для Крыма: публицистка раскрыла новый план россиян

14 июня 2020, 10:17

По мнению активистки и публицистки Ларисы Волошиной, ситуацию с дефицитом воды в аннексированном Крыму можно оценить однозначно.

Канал, вода
Вода для Крыма: публицистка раскрыла новый план россиян / УНИАН

Полное прекращение проблем с водоснабжением, которым пугают население россияне в аннексированном полуострове Крым, случится по причине того, что питьевую воду перенаправляют для нужд предприятий Крымский титан и Крымсода.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на активистку и публицистку Ларису Волошину.

Она рассказала, что по причине бесснежной зимы и жаркого лета природные резервуары, которые всегда были наполнены водой на данный период, сейчас пусты абсолютно. Через некоторое время такая ситуация, по словам Волошиной, вызовет гораздо более глобальные проблемы.

Читайте также"Будь проклят тот, кто пустит воду": в Крыму заявили, что катастрофы с водой нетПри этом россияне винят во всем официальный Киев и требуют, чтобы Украина вновь открыла Северо-Крымский канал (до аннексии в 2014-м он обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде).

Как утверждает Волошина, в случае, если Украина возобновит подачу воды реки Днепр по Северо-Крымскому каналу, то, с точки зрения международного права, это будет означать, что она начинает коммерческие отношения с оккупационными властями.

"Вот так под видом гуманитарной катастрофы РФ пытается заставить Украину дать воду в Крым и тем самым легализовать аннексию", — подытожила она.

Напомним, ранее "спикер парламента" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов заявлял о том, что "украинские националисты отравят воду для полуострова".

новости Украины аннексия Крыма вода россияне
Сейчас вы просматриваете новость «Вода для Крыма: публицистка раскрыла новый план россиян». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:17
Вода для Крыма: публицистка раскрыла новый план россиян
10:06
США опять в огне: в Атланте коп убил афроамериканца, началась вторая волна протестов Видео
09:36
Малюська рассказал, сколько денег принесли платные камеры в СИЗО
09:30
"Обнуление Путина": Климкин назвал сигналом для России новый статус Украины в НАТО Видео
09:16
"Обнуляжный" дед Путин намерен править пожизненно мнение
09:11
В Офисе генпрокурора ищут сотрудника, который хотел "слить" дело за рекордную взятку
09:10
Коронавирус в Украине опять бесчинствует - выявили более 600 новых зараженных Видео
08:32
Почему украинцам стоит отнестись с уважением к американским протестам мнение
08:05
Ожить после коронавируса: врач рассказал о восстановлении легких Видео
07:25
Коронавирус в Украине и мире на 14 июня: за сутки умерли 4 тысячи человек Видео
06:56
Будет только хуже: как по Украине врежет рекордный обвал мировой экономики мнение
06:39
Что будет с курсом до 2025 года: МВФ ухудшил прогноз для Украины
06:29
Безусловно, эти босоножки без каблуков подарят ощущение свободы – фото Фото
06:10
Петров пост 2020: календарь питания и традиции
05:40
Короткие мужские стрижки 2020 – как подстричься на лето: фото Фото
05:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 июня: усиление сексуальности и дара Видео
04:44
Ученые назвали идеальный климат для распространения коронавируса
04:25
В Минздраве рассказали, как будет работать Зеленский после обнаружения COVID-19 у первой леди
03:56
Пробное ВНО можно пройти онлайн Видео
03:26
В Минздраве рассказали, заработают ли кинотеатры в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять