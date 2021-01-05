Дело Шеремета: белорусский экс-спецназовец готов дать показания Офису генпрокурора

Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года / УНИАН

Бывший сотрудник спецподразделения Алмаз МВД Беларуси Игорь Макар готов дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушки руководства белорусского КГБ, где обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета.

Макар также сказал, что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года, передает Суспільне.

Экс-спецзназовец покинул Беларусь, сейчас Макар проживает в одной из стран Евросоюза. По его словам, с ним уже связывались представители украинских спецслужб, но официального допроса еще не было. Он заявил, что готов дать показания Офису генерального прокурора и даже посетить Киев, если это потребуется.

Пленки по Шеремету

Макар рассказал, что председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева в 2008-2012 годах записывал один из его подчиненных. Сейчас это уже бывший сотрудник КГБ и находится в ЕС.

По словам Макара, материалы прослушки попали к нему еще в 2012 году. На пленках он услышал имя своего друга Олега Алкаева - бывшего начальника Минского СИЗО, в котором приводятся в исполнение смертные приговоры. В 2001 году Алкаев выехал из Беларуси и опубликовал книгу о казнях и внесудебных расправах в СИЗО Минска. В 2007 ее издал Павел Шеремет.

Сначала Макар передал записи американским спецслужбам, чтобы спасти жизни Алкаева и других своих знакомых - экс-командира бригады спецназа Владимира Бородача и начальника отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина. Их ликвидацию тоже обсуждали фигуранты "пленок".

Экс-спецзназовец добавил, что не мог предать записи гласности раньше, так как существовала угроза его жизни.

"Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза. И самое главное, что человек, бывший работник КГБ, который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает Зайцев (экс-глава КГБ Беларуси, - ред.), сейчас находится в стране ЕС и готов дать показания в европейском международном суде, и в Генпрокуратуре Украины", - рассказал Макар.

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Напомним:

4 января была опубликована аудиозапись, сделанная якобы в кабинете бывшего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, который обсуждает способы ликвидации журналиста Павла Шеремета.

В МВД Украины прокомментировали версию о том, что КГБ Беларуси готовило убийство Шеремета по заказу Александра Лукашенко.

Дело Шеремета