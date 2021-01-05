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Дело Шеремета: белорусский экс-спецназовец готов дать показания Офису генпрокурора

5 января 2021, 07:14
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Игорь Макар раскрыл детали обстоятельств прослушки спецслужб Беларуси.

Убийство Шеремета
Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года / УНИАН

Бывший сотрудник спецподразделения Алмаз МВД Беларуси Игорь Макар готов дать показания в Офисе генерального прокурора Украины об обстоятельствах прослушки руководства белорусского КГБ, где обсуждалась возможность убийства журналиста Павла Шеремета.

Макар также сказал, что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года, передает Суспільне.

Экс-спецзназовец покинул Беларусь, сейчас Макар проживает в одной из стран Евросоюза. По его словам, с ним уже связывались представители украинских спецслужб, но официального допроса еще не было. Он заявил, что готов дать показания Офису генерального прокурора и даже посетить Киев, если это потребуется.

Пленки по Шеремету

Макар рассказал, что председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева в 2008-2012 годах записывал один из его подчиненных. Сейчас это уже бывший сотрудник КГБ и находится в ЕС.

По словам Макара, материалы прослушки попали к нему еще в 2012 году. На пленках он услышал имя своего друга Олега Алкаева - бывшего начальника Минского СИЗО, в котором приводятся в исполнение смертные приговоры. В 2001 году Алкаев выехал из Беларуси и опубликовал книгу о казнях и внесудебных расправах в СИЗО Минска. В 2007 ее издал Павел Шеремет.

Сначала Макар передал записи американским спецслужбам, чтобы спасти жизни Алкаева и других своих знакомых - экс-командира бригады спецназа Владимира Бородача и начальника отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина. Их ликвидацию тоже обсуждали фигуранты "пленок".

Экс-спецзназовец добавил, что не мог предать записи гласности раньше, так как существовала угроза его жизни.

"Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза. И самое главное, что человек, бывший работник КГБ, который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает Зайцев (экс-глава КГБ Беларуси, - ред.), сейчас находится в стране ЕС и готов дать показания в европейском международном суде, и в Генпрокуратуре Украины", - рассказал Макар.

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Напомним:

Дело Шеремета

  • Павел Шеремет родился 28 ноября 1971 года в Минске, был главредом Белорусской деловой газеты и зарекомендовал себя как противник режима Александра Лукашенко, пишет Википедия.
  • В 1997 году в Беларуси его обвинили, в частности, в незаконной журналисткой деятельности и получении денег от иностранных служб, и приговорили к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока. Шеремет находился за решеткой несколько месяцев, а потом его отправили в Россию.
  • Позже журналист переехал в Украину. Шеремет убит в Киеве 20 июля 2016 года: автомобиль, в котором он ехал, подорвали самодельным взрывным устройством.

КГБ Павел Шеремет новости Беларуси дело Шеремета
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