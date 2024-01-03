"Деньги придется банально печатать": эксперт описал три сценария в Украине в 2024 году

Существует базовый, оптимистический и пессимистический сценарии развития событий в Украине.

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Алексей Кущ описал три сценария, которые будут зависеть от финансовой помощи Запада / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook Алексей Кущ

Финансовая помощь Украине в 2024 году - под вопросом. И это может спровоцировать три сценария развития событий. Экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ раскрыл детали.

Базовый сценарий

Базовый сценарий заключается в том, что Украина получит примерно 60, максимум 70 процентов от уровня помощи, которую нам оказывали в 2023 году.

"Это позволит нам продержаться и не приведет к каким-то катастрофическим негативным последствиям, поскольку гривна может девальвировать максимум на 5 процентов. То есть курс доллара будет 40-41 гривен, а инфляция будет на уровне 2023 года (около 5,1 процента, - ред.), - сказал Кущ в интервью Главреду.

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Оптимистический сценарий

Если Украина получит все обещанные пакеты помощи, то курс иностранных валют может укрепиться из-за большого притока валюты, а инфляция может быть ниже той, что была в 2023 году.

Пессимистический сценарий

Самый плохой сценарий предполагает предоставление помощи Украине в минимальном объеме.

"То есть при таком сценарии все ограничится кредитами МВФ и небольшой помощью финансовых организаций некоторых стран. И тогда влияние на цены и курс будет критическим, поскольку деньги придется банально печатать", - сказал Мельник.

При этом финансовый аналитик считает вероятность "апокалиптического развития событий" маловероятной - до 5 процентов.

"Скорее всего, в 2024 году нам будут оказывать помощь и до такой ситуации не дойдет, потому что это будет чревато серьезными последствиями в мире, в том числе и гуманитарными", - добавил он.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Помощь Украине от стран Запада

Евросоюз не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро, но еще вернется к обсуждению этого вопроса в 2024 году. Из-за отказа венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддержать финансовый "мегапакет" решение отложили до января, когда ради этого соберется внеочередной саммит ЕС.

Евросоюз может обойти вето Венгрии на выделение Украине помощи путем подписания отдельного соглашения между 26 государствами. Такой вариант вполне реализуем.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что у Украины может появиться новый спонсор. И это - Норвегия.

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