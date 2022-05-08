Деоккупация и стратегия защиты: Зеленский назвал цель Украины в войне с РФ

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о главной цели Украины в войне с Россией.

Об этом глава государства заявил в ходе виртуальной встречи лидеров G7, сообщает пресс-служба Белого дома.

Во время выступления президент Украины отметил, что наша страна и в дальнейшем будет решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на международных союзников Украины, в том числе и на лидеров G7 по оказанию необходимой помощи в сфере обороноспособности и обеспечении быстрого, а также эффективного восстановления экономики.

"Украина, как и ранее, преданная тесному сотрудничеству с членами G7 для поддержания макроэкономической стабильности перед проблемами, вызванными полномасштабным российским вторжением, массовым разрушением важнейших объектов инфраструктуры и нарушением традиционных маршрутов транспортировки украинских экспортных товаров", - пишет пресс-служба Белого дома.

Глава государства отметил, что Украина и в дальнейшем готова отстаивать общие демократические ценности и принципы, в том числе уважение к правам человека и верховенство закона.

По словам Зеленского, в войне против России, конечной целью для Украины является:

полный вывод российских военных и техники с территории нашей страны;

обеспечение нашей страны способностью защитить себя в будущем.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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