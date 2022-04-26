Десятки "двухсотых", техника и даже трофей: оккупантам устроили "горячий прием" под Запорожьем

Оккупантам устроили "горячий прием" под Запорожьем / Униан

В Запорожской области защитники Украины уничтожили четыре десятка оккупантов вместе с техникой.

Также нашим защитникам удалось разжиться трофеем от оккупантов, сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

Так, за прошедшие сутки было уничтожено:

40 человек личного состава противника;

61 — ранен, один человек захвачен в плен;

1 самолет Су-34;

2 танка;

11 боевых бронированных машин, из них 1 бронированная машина "Тигр";

4 единицы автомобильной техники.

Также ВСУ в Запорожской области "отжали" у противника 1 танк и 1 боевую бронированную машину и был уничтожен вражеский склад боеприпасов.

Напомним, на Херсонщине украинские защитники продолжают успешно уничтожать врагов и отвоевывать наши населенные пункты. За прошедшие сутки ВСУ удалось освободить 5 сел, оккупанты отступают на рубежи Чернобаевки

Также мы сообщали, что во вторник утром, 26 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

Читайте также: