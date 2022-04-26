Десятки "двухсотых", техника и даже трофей: оккупантам устроили "горячий прием" под Запорожьем

ВСУ продолжают успешно уничтожать врага.
В Запорожской области защитники Украины уничтожили четыре десятка оккупантов вместе с техникой.
Также нашим защитникам удалось разжиться трофеем от оккупантов, сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
Так, за прошедшие сутки было уничтожено:
- 40 человек личного состава противника;
- 61 — ранен, один человек захвачен в плен;
- 1 самолет Су-34;
- 2 танка;
- 11 боевых бронированных машин, из них 1 бронированная машина "Тигр";
- 4 единицы автомобильной техники.
Также ВСУ в Запорожской области "отжали" у противника 1 танк и 1 боевую бронированную машину и был уничтожен вражеский склад боеприпасов.
Напомним, на Херсонщине украинские защитники продолжают успешно уничтожать врагов и отвоевывать наши населенные пункты. За прошедшие сутки ВСУ удалось освободить 5 сел, оккупанты отступают на рубежи Чернобаевки
Также мы сообщали, что во вторник утром, 26 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью.
Читайте также:
- ВСУ перехватили инициативу: эксперт назвал последний шанс РФ на победу в войне
- "Написал проклятия родителям из России": Маричка Падалко рассказала, каким вышел Соболев из Ирпеня
- Немецкий "зверь" прикроет небо: Украину вооружат дальнобойными зенитками Gepard
Автор: Сергей Коломиец