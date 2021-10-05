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Детей "посадили на поводок": в Виннице мамаша выгуливала малышей, пристегнутых ремешком

5 октября 2021, 09:48
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Люди отмечают, что увиденное вызвало у них негативные эмоции.

Мама с детьми на в торговом центре Винницы / Facebook/myvincomua

В Сети разгорелась дискуссия после того, как была опубликована фотография, как в Виннице одна из мам шла по торговому центру с пакетами в руках, при этом рядом находились два ребенка, которые были зафиксированы к ее рукам специальными поводками.

"Торговый центр в Виннице. Дети надежно пристегнуты", - говорится в подписи к фото в группе Facebook Моя Винница.

Пользователи по-разному оценили увиденное, причем некоторые поддержали женщину, которая использует инновационные гаджеты, а другие говорят, что выглядит подобное просто ужасно.

Люди отмечают, что увиденное вызвало у них негативные эмоции, в то же время нашлись пользователи, которые утверждают, что в некоторых случаях без такого девайса не обойтись.

  • "Иногда такой девайс просто необходим";
  • "А що їй залишається робити, якщо допомогти нікому";
  • "Возможно это удобно, практично и безопасно, но выглядит оно ужасно";
  • "Нормальный девайс, такими уже давно пользуются в других странах";
  • "Главное, что ей так удобно. А эти удивлённые лица всегда будут ,чтобы человек не сделал".

Добавим, что специальные поводки для детей находятся в свободной продаже в Сети, их цена колеблется в районе 170-200 грн. При этом длина поводка может доходить до 1,5 метров.

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В свою очередь в полиции изданию Cегодня уточнили, что что использование таких устройств не нарушает прав детей, если они, эти приспособления, не наносят телесных повреждений.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 9-летний ребенок.

В селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом, погиб катавшийся в нем 9-летний мальчик.

Трагедия произошла в субботу, 2 октября. В тракторе с прицепом находились пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребенок умер от полученных травм в машине скорой помощи, другие не пострадали.

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