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Дистанционка из-за карантина: врач дал неожиданный прогноз

19 октября 2020, 19:57

В школах должны организовывать проведение уроков специфическим образом, уверен Андрей Алферов.

Школа
Школы в Украине могут перейти на дистанционку / УНИАН

Врач-инфекционист Андрей Алферов оценил необходимость перехода на дистанционное обучение учеников и студентов после продления адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в большинстве школьники и студенты, без хронических тяжелых заболеваний, легко переносят заболевания.

"Я не вижу какой-то опасности именно для детей, находиться в школе непосредственно, что называется, учиться оффлайн", — сказал он.

В то же время медик обратил внимание на то, что в этой ситуации большей опасности подвергаются преподаватели, которые находятся в группе риска по возрасту.

"Тут как раз больше вопрос по отношению к преподавателям, которые могут быть преклонного возраста. Они обязательно должны придерживаться тех или иных мер предосторожности. Кроме того, в школах должны организовывать проведение уроков специфическим образом – постоянно должно быть проветривание и необходимо контролировать влажность воздуха. Это то, что прописано в соответствующих санитарно-гигиенических нормах", — добавил Алферов.

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Ранее Кабинет министров рекомендовал в школах установить каникулы с 15 по 30 октября.

В соответствии с решением КМУ, в последующем возможен переход на дистанционное и смешанное обучение.

Коронавирус в Украине

  • В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 4 тыс. 766 человек, среди которых 217 детей и 207 медицинских работников.
  • Были госпитализированы 644 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 66 летальных случаев.
  • Количество выздоровевших выросло на 1 тыс. 112.
  • За все время заболели 303 тыс. 638 человек.
  • За этот период выздоровели 126 тыс. 489 пациентов, умерли - 5 тыс. 673.
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