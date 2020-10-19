Дистанционка из-за карантина: врач дал неожиданный прогноз

Школы в Украине могут перейти на дистанционку / УНИАН

Врач-инфекционист Андрей Алферов оценил необходимость перехода на дистанционное обучение учеников и студентов после продления адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, в большинстве школьники и студенты, без хронических тяжелых заболеваний, легко переносят заболевания.

"Я не вижу какой-то опасности именно для детей, находиться в школе непосредственно, что называется, учиться оффлайн", — сказал он.

В то же время медик обратил внимание на то, что в этой ситуации большей опасности подвергаются преподаватели, которые находятся в группе риска по возрасту.

"Тут как раз больше вопрос по отношению к преподавателям, которые могут быть преклонного возраста. Они обязательно должны придерживаться тех или иных мер предосторожности. Кроме того, в школах должны организовывать проведение уроков специфическим образом – постоянно должно быть проветривание и необходимо контролировать влажность воздуха. Это то, что прописано в соответствующих санитарно-гигиенических нормах", — добавил Алферов.

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Ранее Кабинет министров рекомендовал в школах установить каникулы с 15 по 30 октября.

В соответствии с решением КМУ, в последующем возможен переход на дистанционное и смешанное обучение.

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