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"Не отдадим свои территории": Разумков высказался о возвращении Крыма в Украину

16 мая 2020, 16:23

Украина не должна терять коммуникацию с оккупированными территориями, заявил спикер парламента.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / Фото НВ

Вопрос возвращения Крыма в состав Украины прокомментировал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, этот процесс будет "тяжелым и небыстрым".

"Мы не должны снимать этот вопрос с повестки дня и всячески его прорабатывать на разных уровнях. Также мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса, и Крыма. Потому что последние годы этот процесс отошел на второй план", - уверен спикер парламента.

В то же время главными методами возвращения оккупированных территорий он назвал международное давление на агрессора и успешное экономическое развитие Украины.

"Быстро мы этого не сделаем, но и оставлять или отдавать свои территории - это тоже невозможно", - добавил Разумков.

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Напомним, ранее народный депутат от фракции Слуга народа Лиза Богуцкая высказалась по поводу возврата Украине аннексированного Россией Крыма. По ее словам, в Слуге народа не рассматривают "военный путь" возвращения Крыма в состав Украины.

Дмитрий Разумков новости Украины Крым
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