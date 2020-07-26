Миротворцы на Донбассе: эксперт объяснил, почему Украина пошла на такой шаг

Украинские миротворцы будут вести переговоры с ОБСЕ / УНИАН

Украинские миротворцы обладают высоким уровнем компетентности и имеют серьезные навыки ведения переговоров. Они должны обеспечить взаимодействие между нашими военными и специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Донбассе.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, на Донбасс пригласили людей, у которых есть военный опыт в участии в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Их задача – наладить коммуникацию между силами ООС и СММ ОБСЕ.

"Наши миротворцы ценятся во всем мире, — потому что они профессионалы, они умеют разговаривать, договариваться, с уважением относятся к людям страны пребывания", - сказал эксперт.Читайте такжеНа Донбасс прибыли миротворцы ООН: в ООС сделали важное заявление

Аналитик также он указал на сложности в установлении контактов со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, отметив, что Украина ничего не может требовать от представителей организации.

"От СММ нельзя ничего требовать. Они должны с ними разговаривать и показывать, где есть какие нарушения, где есть проблемы", - подчеркнул Стариков.

Напомним, Трехсторонняя контактная переговорная группа по вопросам Донбасса достигла договоренностей о прекращении огня в зоне российско-украинского конфликта с 27 июля.

Военный эксперт Константин Машовец считает, что очередное перемирие не увенчается успехом. По его мнению, договариваться с Россией – все равно, что вести переговоры с крокодилом, который собирается напасть на человека.