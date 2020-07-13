"Отвечать за базар": Пономарев рассказал, сможет ли Зеленский закончить войну на Донбассе

Илья Пономарев считает, что Зеленский мог бы быть пожестче / Главред

Войну на Донбассе сейчас хотят закончить обе стороны – и Украина, и Россия. Однако в обеих странах есть силы, которые этого не хотят и для которых война является смыслом и источником существования.

Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в интервью изданию Обозреватель.

"В России эти силы задавить легче, хоть они и пытаются торпедировать мирный процесс, но Путин все-таки может призвать своих миньонов к порядку. В Украине сложнее, что, собственно, очень сильно тормозит процесс. Путин видит, что Зеленский не в полном объеме контролирует ситуацию. Российский президент такую слабость не уважает, и договариваться, когда твой партнер не вполне в состоянии "ответить за базар" – это для Кремля является странным", - сказал Пономарев.

Читайте такжеКогда закончится война на Донбассе: экс-депутат Госдумы назвал датуОн добавил, что в России считают, что если Зеленский пришел к власти, получив огромный мандат доверия в 70% и монобольшинство в Верховной Раде, то в такой ситуации он мог бы единолично принимать решения.

"Понятно, что для Путина это выглядит крайне странно. Я могу сказать, что даже для меня это выглядит несколько странно. То есть в каких-то вопросах можно быть и пожестче", - отметил Пономарев.

Как сообщал Главред, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что война на Донбассе может длиться бесконечно. Так как пока президент РФ Владимир Путин жив, Россия может содержать эти регионы сколько угодно. Однако, Кремль готов пойти "на размен".