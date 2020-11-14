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Экс-советник Ермака пожаловался на присвоение миллиардов из фонда Covid-19

14 ноября 2020, 22:22

Бывший чиновник подчеркнул, что важные средства пустили на большое строительство.

Уманский
Уманский прогнозирует экономический коллапс / Reuters

Деньги из фонда по борьбе с коронавирусом, которые растратили вместо медицины на строительство дорог, разделили между собой шесть компаний.

Как заявил бывший министр финансов Игорь Уманский на своей странице в Facebook, 2020 год надолго запомнится украинцам не только из-за пандемии коронавируса, но и по причине растраты отечественных медицинских средств на стройку.

Уманский напомнил, что бюджет на строительство дорог вырос втрое за последние два года.

"С начала "Большого строительства" начались изменения в требованиях к тендерной документации. По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний — любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги", — пишет бывший министр.

По словам экс-чиновника, определенные компании выигрывают тендеры, но при этом сами не ведут строительство, иногда также перепродают работы субподрядчикам со "скидками" в 30-40%.

"Если сложить все тендеры этой "гнусной шестерки" и вычислить эти "дисконты" — имеем (кто-то имеет) около 36 000 000 000 грн — именно такую сумму получил дополнительно Автодор из Ковидного Фонда на "Большую стройку", — подчеркнул он.

Уманский полагает, что дороги можно было построить, не затрагивая при этом фонда по борьбе с коронавирусом.

"Почти каждый месяц Правительство начало искать у кого еще можно отобрать и направить на "благую цель". То 2 млрд очередных добавят, то госбанки склонили выдать очередные млрд. Снимают со строительства онкоцентра (!) больше 100 млн. — на безделушки для них, но не для онкобольных", — рассказывает он.

Чиновник подчеркнул, что Международный валютный фонд требует провести аудит Укравтодора и коронавирусного фонда, однако украинское правительство боится делать такой аудит.

"Страна приближается к экономическому армагеддону", — утверждает бывший министр.

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