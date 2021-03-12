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Эксперт назвал недругов Украины в Европе

12 марта 2021, 11:02
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Тарас Загородний считает, что не стоит жить в иллюзии, что Европа – это рай для Украины. Там достаточно недружественных государств.

Тарас Загородний
Тарас Загородний назвал и реальных союзников Украины / УНИАН

У Украины есть, как минимум, пять недружественных по отношению к ней государств в Европе. Поэтому не стоит жить в иллюзии, что Европа – это рай для Украины.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он озвучил список недружественных Украине государств в Европе:

  • Германия - доказательством тому служит не только история с Северным потоком-2, но и история с передачей немцами турбин в оккупированный Крым;
  • Венгрия очень косо смотрит на Украину. Правда, нужно признать, что она и на других своих соседей так смотрит, а на Украину – особенно;
  • Словакия;
  • Польша – поляки на словах хотят нас любить, но в действительности хотят любить с интересом. Они заинтересованы в украинской молодежи, украинских рынках, переносе промышленности в Польшу. Но во всем остальном поляки нас любят.
  • Франция тоже относится к Украине достаточно холодно. Она всегда больше тяготеет к России. Это связано и с историей, и большим количеством русских, которые эмигрировали во Францию.

"Вот и возникает вопрос, в какую Европу так стремится Украина. Италия? Она тоже больше симпатизирует России. В Италии масса депутатов, которые призывают дружить с РФ", - добавил эксперт.

Загородний считает, "любовь к России обратно пропорциональна близости к границам с ней: чем дальше от России страна находится, тем больше она ее любит". По его словам, реальные союзники Украины – это страны Балтии, "потому что им страшнее всех".

Эксперт добавил, что Украина всегда должна исходить из своих интересов. По его мнению, стоит укреплять отношения с Турцией, Китаем, Индией, Ираном и другими арабскими странами.

"Украина должна стоить отношения со многими государствами, а не замыкаться на Европе, которая бы с удовольствием просто смотрела, как Россия рвет нашу страну на части, лишь бы не иметь проблемы в виде Украины. Никому в мире, а особенно в Восточной Европе, не интересно появление конкурента в виде Украины – мощного государства со своими амбициями и интересами. А вот что-нибудь получить от Украины они всегда готовы с удовольствием", - резюмировал Загородний.

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Напомним:

  • Премьер-министр Словакии Игорь Матович, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса Спутник V, отличился некорректной шуткой об Украине, сказав, что "пообещал" Москве "отдать Закарпатскую Украину".
  • Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на странное заявление премьер-министра Словакии. Он выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".
  • Глава Министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за высказывание премьер-министра Словакии о Закарпатье.

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