Эксперт назвал недругов Украины в Европе

Тарас Загородний назвал и реальных союзников Украины / УНИАН

У Украины есть, как минимум, пять недружественных по отношению к ней государств в Европе. Поэтому не стоит жить в иллюзии, что Европа – это рай для Украины.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он озвучил список недружественных Украине государств в Европе:

Германия - доказательством тому служит не только история с Северным потоком-2, но и история с передачей немцами турбин в оккупированный Крым;

Венгрия очень косо смотрит на Украину. Правда, нужно признать, что она и на других своих соседей так смотрит, а на Украину – особенно;

Словакия;

Польша – поляки на словах хотят нас любить, но в действительности хотят любить с интересом. Они заинтересованы в украинской молодежи, украинских рынках, переносе промышленности в Польшу. Но во всем остальном поляки нас любят.

Франция тоже относится к Украине достаточно холодно. Она всегда больше тяготеет к России. Это связано и с историей, и большим количеством русских, которые эмигрировали во Францию.

"Вот и возникает вопрос, в какую Европу так стремится Украина. Италия? Она тоже больше симпатизирует России. В Италии масса депутатов, которые призывают дружить с РФ", - добавил эксперт.

Загородний считает, "любовь к России обратно пропорциональна близости к границам с ней: чем дальше от России страна находится, тем больше она ее любит". По его словам, реальные союзники Украины – это страны Балтии, "потому что им страшнее всех".

Эксперт добавил, что Украина всегда должна исходить из своих интересов. По его мнению, стоит укреплять отношения с Турцией, Китаем, Индией, Ираном и другими арабскими странами.

"Украина должна стоить отношения со многими государствами, а не замыкаться на Европе, которая бы с удовольствием просто смотрела, как Россия рвет нашу страну на части, лишь бы не иметь проблемы в виде Украины. Никому в мире, а особенно в Восточной Европе, не интересно появление конкурента в виде Украины – мощного государства со своими амбициями и интересами. А вот что-нибудь получить от Украины они всегда готовы с удовольствием", - резюмировал Загородний.

Читайте также"Меняем Словакию на Крым": Матовичу "прилетела ответка" за шутку о Закарпатье

Напомним: