Эксперт объяснил, зачем глава Пентагона приезжал в Киев и "светит" ли Украине членство в НАТО

Олег Жданов прокомментировал визит главы Пентагона в Украину / УНИАН

Соединенные Штаты Америки и НАТО в целом четко дали понять Украине, что двери в Альянс для нее открыты. При этом никто не может запретить стране туда вступать, но дальше все будет зависеть от самого Киева. Что касается визита в Украину главы Пентагона Ллойда Остина, то его основная цель была геополитической, а именно - США продемонстрировали сферу своих интересов, рассказал Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Им (Соединенным Штатам, - ред.) нужно было понять атмосферу, посмотреть и как обстоят дела, но для геополитики - это то же самое, что делает лев, когда обходит свой прайд и показывает всем, что это его территория", - сказал он.

При этом, по словам эксперта, НАТО - это не та организация, которая приглашает к себе членов. Она рассматривает просьбы о приеме. А для того, чтобы подать заявку на вступление, нужно соответствовать определенным критериям во многих сферах жизни - от политической до экономической.

"С одной стороны, США крайне заинтересованы в боеспособности Украины в противостоянии с РФ и готовы нам всесторонне помогать, чтобы мы могли выстоять. Это можно сравнить с недопущением США имиджевых потерь, чтобы Украина не ушла под влияние РФ. И те панические разговоры об Украине, как о "разменной" монете с Россией - всего лишь разговоры, потому что для НАТО принципиально важно, где будут находиться российские танки - на российско-украинской границе или на украинско-польской, так как от этого зависит, будет жить НАТО или нет", - отметил Жданов.

Но с другой стороны, по его словам, сегодня у Украины нет модели Вооруженных Сил, которую она должна построить, чтобы ее взяли в НАТО. Кроме того, нет проекта военной реформы.

Реклама

"Но спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Поэтому Украине нужно придумать свой ответ Чемберлену - когда мы его получим, тогда и можно будет говорить о каких-либо перспективах", - считает военный эксперт.

Как сообщал Главред, во вторник, 19 октября, министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев, "чтобы подтвердить неизменную поддержку территориальной целостности Украины".

Во время брифинга глава Пентагона заявил, что виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия. Он призвал РФ прекратить конфликт на востоке Украины и осудил за события в Крыму.