"Ему нечем похвастаться перед своим народом": Арестович рассказал, как облажался постаревший Путин

Арестович рассказал, как облажался "старик" Путин / скриншот

Президент РФ Владимир Путин нечем похвастаться перед своим народом по итогу почти четырех месяцев войны, а сами военные действия страны-аргессора не выглядят перспективными.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что российский президент сильно сдал в последнее время.

"Путин, когда на Петербургском экономическом форуме выступал, он же обещал разгромную речь. А реально мы видим старого больного старика, которому нечего предъявить ни внешним партнерам, ни внутренним", – заявил Арестович.

Также он подчеркнул, что российский президент не может даже похвастаться успехами в войне перед своим народом.

Читайте такжеХарькову грозит новая атака оккупантов: Арестович призвал вывозить детей из города"Ну что, ты скажешь: "Я положил убитыми, ранеными десятки тысяч людей? Ради чего? Ради стертого в ноль Мариуполя и Попасной?" Это все пока. А как же разрушение американоцентричного мира, если вся российская армия не может сейчас взять гаражный кооператив на востоке Северодонецка. Такими темпами война не просто не перспективна в принципе, она не перспективна даже на оперативном уровне, никто не может позволить себе так воевать долго", – считает советник главы ОП.

Ранее британская разведка отмечала, что Украина уже в значительной степени сломала планы Кремля, который пытался установить контроль также в северо-западной части Черного моря. В частности, ВСУ блокируют возможность российских военных поддерживать оккупантов, находящихся на острове Змеиный.

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