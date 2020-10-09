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Ермак призвал не обвинять россиян в несчастьях Украины

9 октября 2020, 19:24

Чиновник призвал быть осторожными в общении с Кремлем.

Ермак
Ермак не хочет обвинять Россию / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что стратегия действующей власти по урегулированию конфликта на Донбассе заключается не в обвинении России, а в стремлении к диалогу.

"Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфиры и обвинять россиян во всех наших несчастьях. Поскольку это, често говоря, не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой…. Нам очень важно быть и осторожными, и уравновешенными, чтобы действительно в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать все возможные площадки для переговоров, снижать напряжение. В конце концов все это делается для того, чтобы спасать жизни наших людей", — сказал он в ходе выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, трансляция была опубликована в YouTube.

По словам Ермака, власть стремиться не к военному пути решения, без трогательных речей и больших военных парадов. Чиновник добавил, что с приходом Зеленского к власти все международные партнеры считали, что и Россия, и Украина одинаково виноваты в отсутствии мирного диалога.

"Сегодня, я считаю это тоже достижение работы команды президента, это помеха одна — это Российская Федерация. Именно от РФ сегодня зависит, когда эта война прекратится", — заявил глава ОП.

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Конфликт на Донбассе

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что власти разработали мирный план реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины. План предусматривает первоначальное получение Киевом контроля над захваченным украинско-российским участком границы и проведение избирательного процесса в ОРДЛО. Реализация документа зависит от согласия России.

  • Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявлял, что Россия блокирует переговоры с Украиной, требуя проведения выборов в ОРДЛО до момента вывода оттуда российских войск.

  • Председатель российской делегации в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов пригрозил Украине проблемами с боевиками "ЛДНР" из-за якобы невыполнения Минских соглашений и заявления о реинтеграции Донбасса на украинских условиях.

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