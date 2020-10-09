Ермак призвал не обвинять россиян в несчастьях Украины

Ермак не хочет обвинять Россию / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что стратегия действующей власти по урегулированию конфликта на Донбассе заключается не в обвинении России, а в стремлении к диалогу.

"Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфиры и обвинять россиян во всех наших несчастьях. Поскольку это, често говоря, не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой…. Нам очень важно быть и осторожными, и уравновешенными, чтобы действительно в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать все возможные площадки для переговоров, снижать напряжение. В конце концов все это делается для того, чтобы спасать жизни наших людей", — сказал он в ходе выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, трансляция была опубликована в YouTube.

По словам Ермака, власть стремиться не к военному пути решения, без трогательных речей и больших военных парадов. Чиновник добавил, что с приходом Зеленского к власти все международные партнеры считали, что и Россия, и Украина одинаково виноваты в отсутствии мирного диалога.

"Сегодня, я считаю это тоже достижение работы команды президента, это помеха одна — это Российская Федерация. Именно от РФ сегодня зависит, когда эта война прекратится", — заявил глава ОП.

Читайте такжеЖурналист прокомментировал слова внучки Фокина о Ермаке

Конфликт на Донбассе