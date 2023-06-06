Есть угроза затопления 80 сел: Шмыгаль назвал свою первоочередную задачу

Сейчас проводится оценка последствий подрыва для окружающей среды и угрозы для Запорожской атомной электростанции.

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Шмыгаль прокомментировал подрыв дамбы / коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Украинские власти уже занимаются эвакуацией жителей районов подтопления после подрыва Каховской ГЭС. Сейчас проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.

Как сообщил в своем телеграме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сформированы эвакуационные поезда в Николаев.

"Оцениваем последствия для окружающей среды и угрозу для Запорожской атомной электростанции. Из-за отсутствия доступа к ней такая оценка затруднена. Уничтожение Каховской ГЭС - террористический акт со стороны России, которая несет за это полную ответственность. Мир должен отреагировать. Немедленно. Но не просто словами, а действиями. Россия должна немедленно убраться из ЗАЭС, чтобы избежать дальнейшей катастрофы", - заявил премьер.

По его словам, разрушение ГЭС грозит экологической катастрофой для Юга нашего государства.

"Сейчас наша первоочередная задача - помочь людям в районах затопления. Держим строй. Выстоим. Одержим победу", - пишет Шмыгаль.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно - он оккупирован.

Вследствие подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. Об этом заявили в пресс-службе Укргидроэнерго.

По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

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