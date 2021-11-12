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"Естественный процесс инфляции": премьер Шмыгаль рассказал, почему в Украине все дорожает

12 ноября 2021, 13:47
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Отвечая на вопрос ведущей "Право на владу" по поводу того, отчего в Украине в последнее время резко растут цены, премьер-министр Шмыгаль был краток.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмигаль объяснил, почему в Украине резко подскочили цены. Свое заявление он сделал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Шмигаль убежден, что факт роста цен вызван "естественными процессами" и "естественной инфляцией".

"На сегодняшний день в Украине инфляция порядка 10% — это официальная статистика. Базовая составляет 7%, остальные обусловлены ростом цен на газ в мире и в Европе. Конечно, во время коронакризиса большинство стран печатали свои валюты и в долларах, и в евро — и это давит на курсы и на валюты других стран, и также давит на Украину", — отметил он.

Кроме того, премьер-министр заверил, что правительство делает все возможное, чтобы реальные доходы граждан росли быстрее процентов инфляции.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в связи с ростом стоимости природного газа для промышленности в 5-6 раз, а также тарифов на электроэнергию, в Украине растут цены на многие продукты питания.

В Федерации работодателей прогнозируют, что вырастут цены на все продукты потребления — от 15% до 50%.

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