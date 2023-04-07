"Это был бы желаемый для Украины вариант": журналист оценил шансы гражданской войны в РФ

В России есть несколько замороженных межэтнических конфликтов. При этом губернаторы отдельных регионов не готовы защищать свою субъектность внутри РФ.

Михаил Ганницкий оценил шансы гражданской войны в РФ / Фото УНИАН

Гражданская война внутри страны-агрессора России является желаемым для Украины вариантом. Но в ближайшие годы этого скорее всего не произойдет - "власть в РФ зацементирована и держится крепко". Такое мнение в интервью Главреду озвучил журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.

По его словам, в России есть несколько замороженных межэтнических конфликтов.

"В первую очередь, это чечено-ичкерийский конфликт, где пока худо-бедно сдерживает ситуацию наместник Путина, вице-король Кадыров. Есть история с республикой Тыва, откуда родом Шойгу и куда опасно заезжать россиянам славянской внешности – их там не любят. Очаг напряженности существует и в Дагестане. В ряде других регионов свой уклад жизни и традиции. Люди, которые там живут, не видят себя частью российского и путинского панславизма, поскольку не являются славянами. Многие из них не считают себя русскими", - объяснил журналист.

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По его мнению, из-за падения уровня жизни и экономических проблем могут произойти гражданские и межэтнические конфликты.

"На России бунты всегда начинались с экономики – пустых холодильника и кошелька. Февральская революция 1917 года началась в Петрограде после того, как в городе три дня не было свежего хлеба", - напомнил Ганницкий.

Однако он считает, что наивно надеяться на то, что скоро "Россию додавят санкциями, россияне проголодаются, и начнутся события". Это всего лишь один из возможных вариантов.

Также Ганницкий считает, что губернаторы отдельных регионов, которые ощущают себя самостоятельными и сильными, также не готовы защищать свою субъектность внутри России.

"Поэтому начали создавать вооруженные формирования в своих регионах. Возможно, формирование частных армий станет катализатором усиления регионов. Когда губернатор, условно говоря, отдаленного Хабаровского края понимает, что у него есть силы, ресурсы и союзники, чтобы отстаивать свою самостоятельность или более широкую автономию, он может попытаться предпринять какие-то действия", - считает журналист.

Ганницкий также акцентировал на важном моменте: "Нынешние руководители регионов Российской Федерации субъектностью не обладают. В лучшем случае их рассматривают как подельников Путина и соучастников всех преступлений. Все знают, что они дикие коррупционеры и отмыватели денег. Диалог с ними никто вести не будет. Разве что Си Цзиньпин, может быть, будет говорить о присоединении Хабаровского края как новой автономии в составе великой Поднебесной".

Развал России

В конце февраля глава Кремля Владимир Путин впервые заявил об угрозе распада РФ. Согласно его прогнозу, тогда будет не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

Тем временем Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

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