'Это очень неплохо': у Зеленского объяснили 'возвращение' Шойгу - какова его роль

Советник главы Офиса президента назвал функции, которые сейчас выполняет Сергей Шойгу на должности секретаря совбеза и рассказал причины его "возвращения".

https://glavred.info/ukraine/eto-ochen-neploho-u-zelenskogo-obyasnili-vozvrashchenie-shoygu-kakova-ego-rol-10598624.html Ссылка скопирована

У Зеленского объяснили "возвращение" Шойгу - какова его роль теперь / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Секретарь российского совбеза Сергей Шойгу недавно посетил Иран, Северную Корею и Сирию. Можно ожидать, что интенсивность обстрелов Украины возрастет после этих поездок. Об этом в эфире 24 канала сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Эти страны поставляют России баллистические ракеты, снаряды и другое вооружение, что значительно влияет на ситуацию на Донецком направлении.

Подоляк отметил, что Запад осознает помощь, которую Россия получает от своих "союзников", но реагирует на это достаточно спокойно. Визит Шойгу в Сирию и КНДР, вероятно, стал для него своеобразным возвращением.

видео дня

"Он немного пришел в себя. Я так понимаю, Путин вернулся к концепции шаманизма, то есть они с шаманами периодически встречаются, а организатором этого процесса является Шойгу", - сказал Михаил Подоляк.

Существует вероятность, что Шойгу получил гарантии того, что не будет нести ответственность за масштабную коррупцию в своем окружении.

"Поэтому он успокоился и начинает работать над пополнением своего кармана. Это очень неплохо", - добавил Подоляк.

Подоляк также обратил внимание на то, что российский диктатор на протяжении более 15 лет обращается к различным шаманам, старцам и мистикам, что объясняет, почему Путин живет в иллюзорном мире.

"Почему он себя так ведет? Это же человек, который не имеет базовых знаний, не имеет базового интеллекта, и свою интуицию, я с сарказмом говорю, строит именно на этих архаичных конструкторах: шаманических, зоофилических, старообрядческих. И это уже не теория, а практика,- отметил советник председателя ОПУ.

Он отметил это с иронией, отметив, что хотя это не имеет существенного влияния, важно помнить о роли Шойгу в организации такого "потустороннего мира" для Путина.

Что известно об иранских баллистических ракетах / Инфографика: Главред

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Война в Украине - что известно о роли Шойгу

Напомним, как ранее сообщал Главред, визит секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в КНДР и его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном могут вызывать беспокойство и свидетельствовать о возможном увеличении военной поддержки Москвы со стороны Пхеньяна. Северокорейские вооружения уже используются Россией в войне в Украине. Как сообщает Bloomberg, во время своего второго визита в КНДР Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном двусторонние и международные вопросы.

Китайская народная республика планирует продвигать свое видение окончания войны России против Украины, заявил директор Центрального комитета иностранных дел Китая Ван И после переговоров с Шойгу в Санкт-Петербурге.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генерального штаба РФ генерала Валерия Герасимова в связи с их причастностью к военным преступлениям в Украине, в том числе атакам на энергетические объекты.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред