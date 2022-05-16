"Это украинская земля": Братчук намекнул на зачистку Змеиного от рашистов

Остров Змеиный / Фото УНИАН

В ближайшее время вокруг острова Змеиный в Черном море можно ожидать развития событий, рассказал пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что оккупанты и дальше пытаются нарастить присутствие на Змеином. Однако наши военные уже не раз наносили сокрушительные удары россиянам на этом острове, отметил он в комментарии Каналу 24.

"А наш остров Змеиный – это вообще тема важная. Комментировать не буду, но надеюсь, что в ближайшее время мы увидим несколько интересных вещей. Потому что этот остров стратегический, это понимает и враг. Но это украинская земля и почему бы не повторить то, что было на Харьковщине", – заявил собеседник.

Он также рассказал, что в Черном море стоит несколько российских кораблей.

"Но их количество постоянно меняется, идет перегруппировка. Эти корабли продолжают периодически выпускать ракеты, поэтому они время от времени уходят в Крым, чтобы пополнить запасы", – добавил Братчук.

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Напомним, ВМС Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что уничтожили в Бердянске десантный корабль Черноморского флота оккупантов. Во время этого были повреждены еще два других вражеских судна. Также бойцам ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива емкостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.

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