"Это в ее интересах": Кулеба поставил условие Тихановской из-за Крыма

Дмитрий Кулеба готов провести телефонный разговор со Светланой Тихановской.
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская должна определиться по вопросу временно оккупированного Крыма, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как подчеркнул он в эфире Радио НВ, Тихановская должна четко определить свою позицию по этому вопросу.
Отвечая на вопрос о вероятном визите Тихановской в Украину, глава МИД сообщил, что он готов провести с ней телефонный разговор.
"Очень важно, чтобы у госпожи Тихановской была четкая позиция относительно российской агрессии против Украины. Это в ее же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет в Украину и начнет общаться со СМИ, первым вопросом будет: "Чей Крым?". И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской", - говорит министр иностранных дел.
Он добавил, что в этом вопросе он больше заботится о самой Тихановской, чем о самом себе.
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Ранее Тихановская заявила о том, что согласно международному законодательству Крым принадлежит Украине, однако фактическая принадлежность полуострова определяется той ситуацией, которая сложилась на сегодня.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".