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"Это в ее интересах": Кулеба поставил условие Тихановской из-за Крыма

18 декабря 2020, 09:56
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Дмитрий Кулеба готов провести телефонный разговор со Светланой Тихановской.

тихановская
Светлана Тихановская / Reuters

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская должна определиться по вопросу временно оккупированного Крыма, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как подчеркнул он в эфире Радио НВ, Тихановская должна четко определить свою позицию по этому вопросу.

Отвечая на вопрос о вероятном визите Тихановской в Украину, глава МИД сообщил, что он готов провести с ней телефонный разговор.

"Очень важно, чтобы у госпожи Тихановской была четкая позиция относительно российской агрессии против Украины. Это в ее же интересах, потому что, условно говоря, если она приедет в Украину и начнет общаться со СМИ, первым вопросом будет: "Чей Крым?". И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской", - говорит министр иностранных дел.

Он добавил, что в этом вопросе он больше заботится о самой Тихановской, чем о самом себе.

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Ранее Тихановская заявила о том, что согласно международному законодательству Крым принадлежит Украине, однако фактическая принадлежность полуострова определяется той ситуацией, которая сложилась на сегодня.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Дмитрий Кулеба новости Украины новости Крыма новости Беларуси Светлана Тихановская
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