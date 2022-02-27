Эвакуации из Киева нет: Кличко объяснил ситуацию / УНИАН

В Киеве не проводится эвакуация. И в ближайшее время ничего в этом направлении сделать невозможно, так как город окружен.

"Мы не можем это сделать (эвакуировать людей – ред.), все выезды заблокированы. Прямо сейчас мы окружены", — констатировал мэр Киева Виталий Кличко в интервью Associated Press.

Любые сообщения о возможной эвакуации власти столицы называют провокацией и призывают игнорировать их.

"Имеем информацию, что неизвестные агитируют выходить из домов и укрытий для эвакуации. Если вам предлагают покинуть безопасное место, игнорируйте эти призывы", – сообщает КГГА в Телеграме.

Обновление: Позднее мэр Киева выпустил видеообращение, в котором опроверг свою цитату из интервью Associated Press (возможно, издание неправильно трактовало его слова).

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Что происходит в Киеве сегодня

По последним данным, в Киеве погибли 9 мирных жителей, в том числе один ребенок, заявил Кличко. В то же время в ночь на 27 февраля удалось уничтожить шесть российских диверсантов.

"Сейчас у нас есть электричество, сейчас у нас есть вода и отопление в домах. Но разрушена инфраструктура для доставки еды и лекарств", – добавил мэр Киева, отметив, что город находится "на пороге гуманитарной катастрофы".

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