Эвакуация из Геническа: оккупанты получают смс-инструкции в случае наступления ВСУ

Эвакуацию планируют оккупанты во временно оккупированном Геническе Херсонской области. Таким образом, если украинская армия будет наступать, то российская готовится к бегству с оккупированной территории.
Как рассказали в Генштабе ВСУ, российская оккупационная армия активно распространяет информацию об эвакуации на случай прорыва ВСУ.
Так, во временно оккупированном Геническе на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS-сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что в свою очередь вызывает панические настроения.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, что ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом. Украинские войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на Восточном фронте.
ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может осложнить планы Украины, пишут американские журналисты.
ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение. Украинские бойцы уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.
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