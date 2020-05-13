Льготы и ЕСВ: Рада "подсластила" жизнь предпринимателям

Рада продлила налоговые льготы для ФЛП / УНИАН

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2216, который должен устранить налоговую дискриминацию для ФЛП.

За законопроект "О внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" проголосовал 321 парламентарий.

В частности, речь идет о возможности не платить единый социальный взнос предпринимателям, если они не имеют дохода в определенном отчетном периоде.

Согласно сопроводительным документам к законопроекту, из-за законодательных коллизий некоторые категории предпринимателей дважды получают начисления ЕСВ. Закон же предусматривает решение данного вопроса.

По мнению авторов закона, обязанность платить ЕСВ пенсионерам, которые ведут профессиональную деятельность, является дискриминацией. При этом обязанность уплачивать ЕСВ без получения какого-либо дохода является непоследовательной в контексте соответствующего законодательства.

Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает освобождение от налогообложения зарплаты некоторых медиков и ФЛП. "За" законопроект № 3329-д проголосовали 333 народных депутата.

Законопроектом предлагалось продлить сроки налоговых льгот и ослабить администрирование для бизнеса, установленных предыдущими антикризисными законопроектами №№3219, 3220, 3275.

Читайте такжеУкраинцев заставят платить за культуру: Рада придумала новый налогНапомним, в среду, 13 мая, Верховная Рада приняла закон о банковской деятельности (№2571-д).

Документ во втором чтении поддержали 270 нардепов – 200 членов фракции партии Слуга народа, члены фракций Европейская солидарность и Голос, а также депутатской группы Доверие.

В пояснительной записке к проекту закона о банках говорится, что документом предусмотрена неотвратимость процесса выведения финучреждения с рынка, поскольку такое решение Нацбанка Украины нельзя будет приостановить или отменить по решению суда.