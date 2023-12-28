'Фронт горит': военный эксперт Олег Жданов оценил ситуацию на передовой

Самым стабильным участком фронта является Авдеевка, там ВСУ держат оборону, однако на Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях - отступают.

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ВСУ перешли к обороне почти на всех направлениях / коллаж: Главред, фото Командование объединенных сил ВСУ, Главред

Сейчас ВСУ не имеют возможности продвижения, главной целью остается удержание существующих позиций. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Нигде. Ни о каком продвижении с нашей стороны сейчас не может быть и речи. Дай Бог, нам удержать те позиции, которые на данный момент под нашим контролем", - сказал военный эксперт.

По словам Жданова, благоприятная ситуация складывается на Васильковском направлении, в районе Пятихаток, о котором в целом уже почти забыли. Также стабильнее в районе Угледара, на Шахтерском направлении (Старомайорское, Урожайное, Угледар).

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Стоит также отметить плацдарм на левом берегу Днепра. ВСУ перешли в оборону и удерживают его. Однако трудно предсказать, как долго украинские военные смогут удерживать плацдарм.

"Я бы еще отметил плацдарм на левом берегу Днепра. Там мы перешли в глухую оборону и, слава Богу, пока еще удерживаем этот плацдарм. На сколько хватит еще сил, сказать сложно", - отметил Жданов.

По мнению полковника, на других участках фронта ситуация критическая. Там происходит 90-100 боевых столкновений за сутки. Среди всего хаоса Авдеевка кажется самой стабильной.

"На всех остальных участках фронт просто горит, около 90-100 боевых столкновений в сутки. Со всего горящего фронта, как бы это странно ни звучало, Авдеевка – это самый стабильный участок. Мы там более - менее стабильно держим оборону, потому что на Купянском, Бахмутском и Марьинском направлениях мы отступаем", - отметил он.

Война в Украине

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины продвинулись на запад от Горловки, продолжают позиционные бои с российскими оккупантами. Российские войска возможно продвинулись под Кременной и в районе Бахмута.

Также оккупанты пытаются захватить Купянск-Узловой в Харьковской области, возможно, чтобы наступить на Харьков. Россияне планируют атаковать Синьковку и приближаются к Ивановке и Петропавловке.

Кроме этого, российская армия усилила обстрелы Авдеевки. Виталий Барабаш заявил, что число обстрелов выросло с 30 до более 40 в сутки, что свидетельствует о попытках врага компенсировать неуспехи во взятии города.

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