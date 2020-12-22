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Глава Минздрава рассказал, грозит ли ему отставка

22 декабря 2020, 07:13
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Максим Степанов заявил, что не держится за свое кресло и всегда знал, что когда-нибудь вопрос о его увольнении возникнет.

Максим Степанов
Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал возможность своей отставки после отмены жесткого карантина в Украине.

По его словам, он не держится за свое кресло и всегда знал, что когда-нибудь вопрос о его увольнении возникнет - именно поэтому ему легко работать на этой должности. Об этом Степанов сказал в интервью 24 каналу.

При этом информация о том, что под ним уже сейчас шатается кресло министра, это "слухи".

"Обговаривать слухи, думать о слухах и что-то еще делать – это точно не обо мне", - сказал Степанов и добавил, что точно знает, чем будет заниматься в ближайшие три года.

Напомним:

  • 1 декабря глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что отставка министра здравоохранения Максима Степанова пока не рассматривается, потому что надо заниматься борьбой с коронавирусом, и добавил, что держать его не будут, если захочет уйти.
  • Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что не собирается уходить в отставку и назвал всю информацию по данному поводу слухом, который распускают представители некоторых политически-финансовых групп.
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