Глава Минздрава рассказал, грозит ли ему отставка

Максим Степанов заявил, что не держится за свое кресло и всегда знал, что когда-нибудь вопрос о его увольнении возникнет.
Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал возможность своей отставки после отмены жесткого карантина в Украине.
По его словам, он не держится за свое кресло и всегда знал, что когда-нибудь вопрос о его увольнении возникнет - именно поэтому ему легко работать на этой должности. Об этом Степанов сказал в интервью 24 каналу.
При этом информация о том, что под ним уже сейчас шатается кресло министра, это "слухи".
"Обговаривать слухи, думать о слухах и что-то еще делать – это точно не обо мне", - сказал Степанов и добавил, что точно знает, чем будет заниматься в ближайшие три года.
Напомним:
- 1 декабря глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что отставка министра здравоохранения Максима Степанова пока не рассматривается, потому что надо заниматься борьбой с коронавирусом, и добавил, что держать его не будут, если захочет уйти.
- Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что не собирается уходить в отставку и назвал всю информацию по данному поводу слухом, который распускают представители некоторых политически-финансовых групп.
Автор: Анна Багрий