Глава Минздрава рассказал, грозит ли ему отставка

Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал возможность своей отставки после отмены жесткого карантина в Украине.

По его словам, он не держится за свое кресло и всегда знал, что когда-нибудь вопрос о его увольнении возникнет - именно поэтому ему легко работать на этой должности. Об этом Степанов сказал в интервью 24 каналу.

При этом информация о том, что под ним уже сейчас шатается кресло министра, это "слухи".

"Обговаривать слухи, думать о слухах и что-то еще делать – это точно не обо мне", - сказал Степанов и добавил, что точно знает, чем будет заниматься в ближайшие три года.

Напомним: