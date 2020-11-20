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Глава МОЗ Максим Степанов поскандалил с депутатом в прямом эфире

20 ноября 2020, 21:43

Министра обвинили в провале борьбы с коронавирусом.

Максим Степанов поскандалил с депутатом / МОЗ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и народный депутат из фракции Голос Ольга Стефанишина поскандалили в прямом эфире.

По словам Стефанишиной, министр провалил борьбу с эпидемией коронавируса. В ответ Степанов назвал все обвинения "генератором слов".

Степанов не захотел отвечать на вопрос Стефанишиной, почему больницы не оборудованы кислородом.

"Я не знаю, что отвечать этому человеку. Он не вызывает у меня никакой мысли отвечать на этот вопрос. Я не знаю, она же вопрос не может задать, кроме лозунгов. Она еще очень невоспитанный человек. Я уже неоднократно говорил: будьте более или менее вежливыми. Что касается кислорода – я получил систему здравоохранения в начале апреля с количеством коек, отведенных под кислород, до 3,5 тыс. На сегодня у нас 25 474 койки с кислородом. Тут понятно, что за такой период времени мы сделали серьезный рывок".

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Также в эфире телеканала Украина 24 депутат обвинила главу Минздрава в том, что он наживался на закупках медицинского оборудования и защитных костюмов. В ответ Степанов заявил, что не хочет "реагировать на этот генератор слов, который только что прозвучал".

"Мы признаем, что у нас все неидеально, но эта медицина была 29 лет в нашей стране, которую уничтожали 29 лет. Мы начинали с возможности государства делать 200 тестов в сутки – сейчас делаем 50 тыс. Мы начинали с того, что у нас не было даже теоретической мысли, как лечить COVID-19 – сейчас у нас есть хорошие протоколы лечения. У нас наименьший показатель летальности среди европейских стран. И мне будут говорить, что мы что-то не сделали?! Мы сделали больше, чем теоретически могли сделать. Представляю, в каком бы состоянии мы находились, если бы эта особа (Стефанишина – ред.) находилась в Министерстве здравоохранения", - заявил он.

После этих слов ведущие попросили Степанова быть корректным. Он извинился, но потребовал того же от Стефанишиной.

Как ранее сообщал Главред, нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко рассказал подробности своей перепалки с президентом Владимиром Зеленским в Раде.

МОЗ Максим Степанов коронавирус в Украине
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