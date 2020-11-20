Глава МОЗ Максим Степанов поскандалил с депутатом в прямом эфире

Максим Степанов поскандалил с депутатом / МОЗ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов и народный депутат из фракции Голос Ольга Стефанишина поскандалили в прямом эфире.

По словам Стефанишиной, министр провалил борьбу с эпидемией коронавируса. В ответ Степанов назвал все обвинения "генератором слов".

Степанов не захотел отвечать на вопрос Стефанишиной, почему больницы не оборудованы кислородом.

"Я не знаю, что отвечать этому человеку. Он не вызывает у меня никакой мысли отвечать на этот вопрос. Я не знаю, она же вопрос не может задать, кроме лозунгов. Она еще очень невоспитанный человек. Я уже неоднократно говорил: будьте более или менее вежливыми. Что касается кислорода – я получил систему здравоохранения в начале апреля с количеством коек, отведенных под кислород, до 3,5 тыс. На сегодня у нас 25 474 койки с кислородом. Тут понятно, что за такой период времени мы сделали серьезный рывок".

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Также в эфире телеканала Украина 24 депутат обвинила главу Минздрава в том, что он наживался на закупках медицинского оборудования и защитных костюмов. В ответ Степанов заявил, что не хочет "реагировать на этот генератор слов, который только что прозвучал".

"Мы признаем, что у нас все неидеально, но эта медицина была 29 лет в нашей стране, которую уничтожали 29 лет. Мы начинали с возможности государства делать 200 тестов в сутки – сейчас делаем 50 тыс. Мы начинали с того, что у нас не было даже теоретической мысли, как лечить COVID-19 – сейчас у нас есть хорошие протоколы лечения. У нас наименьший показатель летальности среди европейских стран. И мне будут говорить, что мы что-то не сделали?! Мы сделали больше, чем теоретически могли сделать. Представляю, в каком бы состоянии мы находились, если бы эта особа (Стефанишина – ред.) находилась в Министерстве здравоохранения", - заявил он.

После этих слов ведущие попросили Степанова быть корректным. Он извинился, но потребовал того же от Стефанишиной.

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