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Глава Офиса Зеленского отправится в Берлин на переговоры по Донбассу: СМИ назвали дату

19 мая 2020, 16:21

В рамках визита будут обсуждаться вопросы урегулирования конфликта на Донбассе.

Ермак
Ермак поедет в Берлин на переговоры по Донбассу / УНИАН

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже 2 июня планируют посетить Берлин с целью проведения переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Примечательно, совсем недавно в немецкой столице с той же целью побывал заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Во время визита Ермак и Кулеба должны провести переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом и Яном Хеккером – помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по международной деятельности, сообщает LIGA со ссылкой на собственные источники в ОП и украинском внешнеполитическом ведомстве.

По предварительной информации, в ходе переговоров стороны должны обсудить работу Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, что на Банковой разработали новый план реинтеграции оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, Украина делает все для скорейшего урегулирования российско-украинского конфликта на востоке страны, однако в случае провала переговоров намерена перейти к альтернативным способам решения проблемы.

новости Украины Донбасс Андрей Ермак Дмитрий Кулеба МИД Украины офис президента
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