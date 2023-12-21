Глава СБУ анонсировал сюрпризы для россиян в 2024 году: что может стать целью

По словам глава СБУ, Украина тщательно готовит свои удары и изучает цели для того, чтобы придерживаться установленных правил войны, в отличие от России.

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По словам главы СБУ, Керченский мост является законной целью для удара / Коллаж Главред, фото: УНИАН, t.me/Bratchuk_Sergey

Украинские шпионы намерены активизировать разведывательные операции и провести диверсионные удары в глубине контролируемой Россией территории в следующем году. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины в интервью POLITICO.

"Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Мы готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не удастся. Мы найдем врага повсюду", - сказал генерал-майор Василий Малюк в письменных ответах на вопросы.

Малюк, хоть и избегал конкретики, все же намекнул на определенные аспекты. В частности, он указал, что логистические объекты и военные активы на оккупированной украинской территории, вероятно, и в дальнейшем будут в центре внимания. Также он упомянул о возможности нанесения ударов по территории России.

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"Мы всегда ищем новые решения. Итак, "бавовна" будет и впредь", - пошутил Малюк.

По его словам, в ситуации, когда линия фронта вдоль сотен километров остается неизменной, именно подвиги СБУ не только поднимают боевой дух украинцев, но и наносят ущерб воинской способности России.

"СБУ наносит целенаправленные точечные удары. Мы втыкаем иглу врагу прямо в сердце. Каждая наша спецоперация преследует конкретную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности Российской Федерации вести войну и приближает нашу победу", - сказал Малюк.

Он добавил, что одним из направлений работы будет регион Крыма и Черного моря.

Любимым проектом Малюка является беспилотник Sea Baby, который на называется "Малыш". Этот дрон может нести около 850 килограммов взрывчатки и работать в штормовых условиях, что затрудняет его обнаружение.

"С помощью этих маленьких ребят мы постепенно вытесняем Черноморский флот Российской Федерации из Крыма", - сказал Малюк.

Малюк добавил, что Керченский мост все еще стоит после взрыва грузовика в 2022 году, но открыт лишь частично.

"Это законная цель для нас, согласно международному праву и правилам ведения войны. Украинское законодательство также позволяет нам атаковать этот объект. И мы должны уничтожить логистику нашего врага", - добавил Малюк.

Малюк отметил, что Киев тщательно взвешивает свои цели перед тем, как нанести удар - это попытка оставаться в рамках правил войны в отличие от России, которая обстреливает ракетами, артиллерией и беспилотниками как военные, так и гражданские объекты.

"Планируя и готовя свои спецоперации, СБУ тщательно выбирает цели. Мы работаем на военных объектах или на тех, которые враг использует для выполнения своих военных задач. Мы действуем полностью по нормам международного права", - отметил Малюк.

Большинство своих операций СБУ проводит на территории Украины - на Донбассе, в Крыму и Черном море.

"Это наша земля, и мы будем использовать все возможные методы, чтобы освободить ее от оккупантов", - сказал Малюк.

По его словам, когда рассматривается планирование операций на территории России, СБУ акцентируется на объектах, предназначенных для военных целей, таких как логистические пути для поставок оружия, например, железнодорожный тоннель в Сибири, где произошли два взрыва (СБУ не взяла на себя ответственность), а также на военных кораблях, военных базах и подобных объектах.

"Все операции СБУ, о которых вы слышите, - это исключительно наша работа и наша уникальная техническая разработка. Эти операции стали возможными, в частности, благодаря тому, что мы разрабатываем и внедряем свои технические решения", - сказал Малюк.

Операции СБУ

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские беспилотники нанесли удар по российскому аэродрому в Ростовской области, где была расположена значительная военная техника. Взрывы произошли на аэродроме Морозовск. Вооруженные силы Украины и Служба безопасности смогли нанести значительные повреждения технике оккупантов.

Служба безопасности Украины прокомментировала информацию, которая ранее появилась в СМИ о причастности СБУ к убийству экс-нардепа и предателя Украины Ильи Кивы в Подмосковье. В сообщении пресс-службы ведомства не было предоставлено подтверждение или опровержение этой информации.

Служба безопасности Украины осуществила взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии, что привело к прекращению движения поездов из России в Китай. Эта железнодорожная магистраль является важным транспортным путем, используемым россиянами, в частности для военных поставок.

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