"Готовность - максимальная": Зеленский срочно созвал Ставку

На Ставке был доклад военного командования, где, по словам Зеленского, подробно разобрали ситуацию на фронте.

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Владимир Зеленский провел Ставку 6 июня / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский созвал Ставку верховного главнокомандующего. Как заявил президент, подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории.

"Ставка. Доклад разведки о ситуации на Каховской ГЭС. Главный вывод - подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники. В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", - написал президент.

Также на Ставке был доклад военного командования, где, по словам Зеленского, подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность украинских сил к дальнейшим действиям.

Президент подчеркнул, что "готовность - максимальная".

Россия подорвала Каховскую ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация местного населения из опасных районов с правого берега Днепра, которым грозит подтопление. Эвакуировать население левого берега сейчас невозможно – он оккупирован.

Всего есть угроза подтопления около 80 населенных пунктов, большая часть которых находится под оккупацией. Стало известно, что незадолго до подрыва российские захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище до рекордного показателя. Оккупанты постепенно повысили уровень воды до отметки 17,5 м. Это количество является рекордным для водохранилища.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш спустя более полдня от совершения россиянами теракта на Каховской ГЭС отреагировал на это военное преступление. Но в своем заявлении он описал последствия теракта в общем и ни разу не упомянул о том, что это именно российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Смотрите видео о том, как оккупанты полностью уничтожили Каховскую ГЭС:

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