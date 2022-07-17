Готовятся к контрнаступлению ВСУ: оккупанты укрепляют свою оборону на юге - разведка

Российские оккупанты укрепляют свои позиции на юге / Reuters

Российские оккупанты, видимо, испугались контрнаступления украинских защитников. Они решили укрепить свои оборонительные позиции и подтянуть больше сил. Об этом сообщили в британской разведке.

В оккупированных районах юга Украины вражеские войска перемещают личный состав, технику и обустраивают полевые защитные сооружения между Мариуполем и Запорожьем. То же наблюдается и в Херсоне. В Мелитополе оккупанты усиливают меры безопасности.

"Украинские силы оказывают давление на российский оборонный рубеж в Херсонской области в течение более месяца и последние политические заявления Зеленского и вице-премьер-министра предупредили о предстоящих наступательные операции, чтобы вытеснить Россию из районов, которые сейчас она контролирует", - говорится в сообщении.

Таким образом, можно предположить, что оккупанты готовятся к наступлению украинских войск и усиливают собственные силы для ответа на атаки украинцев, которые осуществляют против командных пунктов и логистических цепочек.

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Напомним, на Херсонском направлении бойцы ВСУ продолжают продвигаться. Защитники пытаются закрепиться на необходимой территории. Недавно удалось затрофеить вражескую бронированную машину, которую нашли в ходе зачистки освобожденного села Потемкино.

По состоянию на 14 июля, ВСУ освободили уже 44 населенных пункта на Херсонщине.

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