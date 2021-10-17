"Грел кресло Путина": у Зеленского высмеяли Медведева за украинофобский опус

Дмитрий Медведев и Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал публикацию статьи в российской прессе, посвященную Украине, за подписью заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Как подчеркнул он в эфире канала Дом, экс-президент РФ своей статьей об Украине пытался напомнить о себе и свои высказывания мог не согласовывать с Кремлем, поскольку стал давно забытой политической фигурой.

"Ну кто такой Медведев сейчас… В российской политике вся его роль сводилась к тому, чтобы греть кресло Владимира Путина между двумя его президентскими сроками. Сейчас он заведующий политическим кладбищем – Совбезом РФ, которые абсолютно ни на что не влияет. Поэтому эта его статья, может, попытка как-то напомнить о себе, о том, что он вообще есть. Иначе, кроме таких вот выпадов, о нем уже никто не помнит, а в самой РФ над ним откровенно издеваются", – говорит пресс-секретарь президента Украины.

Вместе с тем он не уверен, санкционировал ли Кремль этот его выпад в сторону Украины, и можно ли это считать официальной позицией Москвы.

"Если они видели этот текст – тогда это грустно, это плачевная ситуация в уровне политической дискуссии в РФ. Вы можете себе представить, чтобы Франция или Германия – у которых столетия соседских "терок" и конфликтов – так высказывался о лидерах другой стороны. Если это не санкционировано высшим руководством РФ, тогда это хамство и бред", – Добавил Никифоров.

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Напомним, бывший президент и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, которого отправили в почетную ссылку на пост заместителя председателя Совбеза РФ, написал украинофобскую статью, в которой перечислил заезженные кремлевские штампы об Украине.