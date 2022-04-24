Громят авто и прокалывают шины: в Крыму украинские партизаны глумятся над Z-рашистами

В Крыму участники движения сопротивления "Z-фашизму" проводят акции.
Во временно оккупированном РФ Крыму активизировалось партизанское движение, участники которого противодействуют российскому вторжению в Украину.
Как говорится в сообщении Telegram-канала Крым – край партизанской славы, участники движения не имеют единого координационного центра, а действуют творчески, индивидуально, но сообща друг с другом.
"На сегодняшний момент, они провели множество акций, среди которых пока прокалывание колес автомобилей, чьи владельцы поддерживают Z-фашизм, расклеивание листовок с антивоенными призывами. Дальше ребята обещают действовать решительней. На сегодняшний момент они сообщают о наличии у них адресов семей российских оккупантов из пгт. Гвардейское Симферопольского района", — сказано в сообщении.
Кроме того, участники сопротивления против российского нацизма показывают результаты борьбы с оккупантами.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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