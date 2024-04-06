Хаос и гражданская война гарантирована: эксперт сказал, как Украина может уничтожить РФ

Удары украинских дронов по НПЗ могут привести к хаосу и хорошей гражданской войне в России, отметил Тарас Загородний.

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Удары по российским НПЗ приведут к гражданской войне / Коллаж: УНИАН, 72.ru, Astra

Систематические атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам оккупантов могут привести к хаосу и гражданской войне в РФ. Однако в России будут делать все, чтобы продолжать войну. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

"Удары украинских дронов по НПЗ могут привести к хаосу и хорошей гражданской войне в России. Но при этом в РФ будут делать все для того, чтобы быть в состоянии дальше воевать. У них есть еще ресурс: перевести на карточную систему, установить норму выпуска экобензина и так далее. То есть у России есть еще ресурс, и деньги на войну у нее будут", - отметил эксперт.

По его словам, дефицит бензина может привести к тому, что стремительно начнут богатеть Кадыров и другие, появятся свои мини-олигархи, которые начнут проявлять самостоятельность. Так нарушатся традиционные логистические пути в России.

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"Ведь как Россия пытается компенсировать дефицит бензина? Она начинает разворачивать мини-заводы. Эти небольшие заводы производят некачественный бензин, который "убивает" машины, но, как говорится, "третий сорт - не брак". И в основном это происходит в Чечне и на Северном Кавказе, поэтому эти мини-НПЗ получили название "чеченки", - пояснил Загородний.

Эксперт уверяет, если уничтожить все НПЗ в европейской части страны-агрессора, то оккупантам придется везти все из Сибири.

"Везти из Сибири - это забивать железную дорогу. Забитая железная дорога дальше начинает обрастать проблемами, как снежный ком, и не будет давать работать экономике. И так далее. Таким образом, все это ведет Россию к хаосу", - добавил он.

Загородний подчеркнул, что критическое значение как объект для ударов для Украины имеет порт Новороссийска. Ведь вся транспортная инфраструктура России выстроена в сторону Европы - на порты в Балтийском и Черном морях. Эксперт утверждает, что на этих портах хорошая логистика, и они не замерзают.

"Там находится смерть Кощея... Удары по ним для России очень опасны, и это то, из-за чего там очень переживают", - подытожил Загородний.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Удары по российским НПЗ - детали

Напомним, в течение двух последних недель украинские дроны систематически атаковали российские НПЗ. Из-за атак в России остановилась работа нескольких предприятий.

Также 2 апреля ГУР с СБУ атаковали дроном нефтеперерабатывающий завод в Татарстане. Украинский БПЛА попал в установку первичной переработки нефти, там возник пожар.

Как сообщал Главред, в ночь на 23 марта в Самарской области России вспыхнул пожар на Новокуйбышевском НПЗ. Его вызвал удар беспилотника, удалось повредить одну из установок.

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