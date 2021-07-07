"Херсонская Венеция": поселок региона регулярно затапливает

Потопы постигают село из года в год / Скриншот

В Херсонской области ливень затопил село Маячка. Такая ситуация в населенном пункте происходит из года в год. Поэтому местные называют его Венецией. Однако все не так смешно на самом деле, так как дренажная система деревни в аварийном состоянии и люди буквально заблокированы последствием непогоды.

Как сообщает ТСН, насосы просто не в состоянии откачать весь объем дождевой воды. Из трех насосов работает только один. И он не успевает по объему осадков.

Ливни в Маячке длятся уже неделю. Поля превратились в озера, огороды тоже затоплены. Люди сетуют на практически полные потери урожая и переживают о своем будущем.

Вода также затопила дворы и подвалы. Ведь, говорят люди, дренажная система в селе разрушена.

"Такая ситуация здесь уже несколько лет, Маячку затапливает не впервые. Ведь, село расположено в низине. Власть каждый раз обещает все исправить. Впрочем, как только вода сходит - все об этом забывают до следующих осадков. Впрочем, чиновники уверяют, воду откачивают успешно", - рассказывают местные жители.

Реклама

Синоптики не радуют людей прогнозами. На сегодня и завтра в Маяке еще прогнозируют дожди.

Ранее Главред сообщал, что 28 июня, в столице России Москве был суперливень и очень сильный шквалистый ветер. Была подтоплена одна из станций Московского метрополитена. Столицу "накрыла тьма", на ул. Правды обрушилась часть крыши.

На севере Москвы люди плавали по улице, на ул. Барклая (находится в Западном административном округе) воды было так много, что тонул автомобиль такси. На северо-западе города на территории местности Октябрьское Поле затопило пекарню.

Из-за суперливня была подтоплена станция Московского метрополитена Ясенево. Вода попадала в вестибюль и частично на платформу станции.

Также движение поездов решили приостановить между станциями Багратионовская и Кунцевская. Временно поезда перестали ездить на наземном участке метро между станциями Киевская и Кунцевская.