Хотел помочь по хозяйству: в Одесской области трагически погиб 10-лений мальчик

Ребенок молол зерно / Amperof

Жуткая трагедия на Одесчине. В субботу, 7 августа, в Болградском районе трагически погиб 10-летний мальчик. Ребенка у него же дома ударило током. Он умер на месте.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, мальчик молол зерно на бытовой зернодробилке.

Его бездыханное тело в хозяйственном помещении обнаружила сестра. Родители немедленно вызвали "скорую". Но, к сожалению, медики лишь констатировали смерть ребенка.

По предварительной информации полиции, мальчик умер от удара током. Однако теперь появился вопрос о том, почему малолетний работал по хозяйству без присмотра взрослых.

Окончательные причины гибели ребенка устанавливаются.

Напомним, ранее в курортной Кирилловке на Запорожье трагически погиб парень, который надувал атракционную горку. Он неофициально работал на надувном комплексе "Горка". Во время надувания батута по неизвестным причинам 22-летнего криворожанина ударило током.

Также ранее на Волыни от удара электрического тока прямо на месте скончался восьмилетний мальчик. Он зацепился за электростанок, в котором была разобрана пусковая кнопка. Реанимировать ребенка не удалось.