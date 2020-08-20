"Ху*в пассажиры в рот набрали": во Львове маршрутчик отказался везти мать погибшего в АТО

Во Львове маршрутчик отказался везти мать погибшего в АТО / Facebook

В четверг, 20 августа 2020 года, во Львове водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде матери погибшего бойца АТО.

О произошедшем рассказала на своей странице в Facebook пострадавшая ‒ Мария Найда.

Она написала, что во Львове зашла в маршрутный автобус и показала удостоверение льготного проезда матери погибшего воина АТО. Но водитель сказал ей выйти и ожидать следующую маршрутку ‒ поскольку ему разрешено перевозить пассажиров только на сидячих местах.

"Я ему объяснила, что у меня погиб сын, чтобы вы ездили и зарабатывали деньги. На это прозвучал ответ: "Мне все равно, кто у вас там умер"", ‒ написала Найда.

Тогда одна из пассажирок уступила женщине свое место.

"И почему наши перевозчики не проводят с ними воспитательную работу?", — задала риторический вопрос Найда.

"Это не водитель, а быдло - он еще свое найдет в ближайшее время. Держись Мария", "Это очень грустно. Пока беда не коснется их самих - продолжать относиться по-свински, сама не раз в таких попадала", "А может таких водителей отправить в зону АТО и тогда поймет, а то ребята воюют и погибают - а он спокойно зарабатывает деньги", "Боженька высоко и видит далеко. Все вернется бумерангом", "Ху*в пассажиры в рот набрали, а не воды", - написали возмущенные пользователи.

Напомним, ранее в городе Покров в Днепропетровской области водитель маршрутного автобуса отказался везти участника боевых действий бесплатно - сославшись на соответствующее распоряжение своего руководства.

При этом маршрутчик также много ругался ненормативной лексикой.