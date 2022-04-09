"Хваленые "Калибры" ничему не помогают": в Сеть выложили разговор перепуганного оккупанта с женой

В Сеть выложили разговор перепуганного оккупанта с женой/ УНИАН

Очередной перехваченный разговор российского оккупанта с женой качественно показывает плохое моральное состояние военных РФ и отношение к ним собственных командиров. Запись беседы выложена на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Дали какую-то консерву, которую жрать невозможно. Открыли тушенку, а там одни задницы куриные. У зампотыла пропал КАМАЗ с сухпайками. Теперь нам жрать нечего", — рассказывает агрессор.

Также оккупант жалуется и критикует собственное командование.

"Слушайте больше нашего президента. Я с первого дня говорил, что это не приведет к хорошему. Семечки еще впереди основные. Хваленые "Калибры" ничему не помогают", — говорит агрессор.

Россиянин в конце разговора с нотками жалобы в голосе заметил ‒ мол, ему бы дотянуть до пенсии и уйти из армии агрессоров.

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Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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