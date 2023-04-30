"Иди отсюда": в Киеве пранкер "прицепился" к военному и получил за это от разозленных украинцев

Киевский пранкер Сурик Черкезов на улицах столицы придрался к военному, однако выходка не удалась и обернулась ссорой.

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Конфликт между бойцом ВСУ и Суриком Черкезовым / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

В Киеве блогер-пранкер Сурик Черкезов на улицах города устроил ссору с бойцом ВСУ. Соответствующие видео в воскресенье, 30 апреля, распространили украинские Telegram-каналы.

Черкезов подошел на улице к прохожему и пытался его разыграть ‒ якобы они накануне вместе употребляли спиртные напитки. Однако мужчина не позволил над собой насмешничать. И ответил, что накануне он не выпивал, а воевал. На что наглый пранкер ответил: "И что? Иди [прочь - нецензурно] отсюда!".

Через некоторое время Черкезов на своей странице в Instagram начал жаловаться ‒ мол, за такую выходку его быстро отыскали и избили. Далее блогер в весьма жалобной манере начал причитать и говорить ‒ мол, он любит Украину, является патриотом и помогает армии.

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Черкезов даже позволил огласить перед фолловерами ультиматум ‒ мол, он хочет снова отыскать и пообщаться с мужчиной, которого пытался разыграть. И если тот действительно окажется военным, то извинится перед ним на камеру, а, мол, если нет – извиняться придется людям, которые его избили.

Напомним, ранее в Днепре разгорелся скандал после того, как владелица одного из элитных ресторанов препятствовала работе сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, новое название военкоматов). Женщина поссорилась с работниками ТЦК и СП и не позволила им проверять документы посетителей заведения.

"Какую работу вы делаете? Я уважаю военнослужащих. Но я буду говорить и "тыкать", что захочу, то и буду делать. Это вы меня не уважаете. Поэтому вы пришли в мое заведение и трогаете моих гостей. Когда вы будете ходить, никто ходить не будет", – на повышенных тонах говорила она военным.

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