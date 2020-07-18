РФ ударит с воздуха: экс-глава СБУ предупредил о рисках открытой войны с Россией

РФ может ударить с воздуха, предупредил Игорь Смешко / rusfact.ru

Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил о том, что РФ может применить против Украины воздушно-космические силы и поразить цели на украинской территории.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, президент РФ Владимир Путин "пойдет настолько далеко, насколько мы ему это позволим".

Он считает, что если у Путина не будет повода, который можно продать мировому сообществу, он не пойдет с новой атакой на Украину. В то же время экс-глава СБУ напомнил о том, что Россия развернула военные группировки на украинском направлении.

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"Самое страшное, что мы до сих пор не можем понять - если, не дай Бог, это случится… В Югославии в 1999 году операция была выиграна без наземного компонента. Если со стороны России будет использован космическо-авиационный компонент – они поразят наши цели, даже не пересекая границу", - добавил Смешко.

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран оценил информацию о подготовке к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с аннексированным Крымом.

Как подчеркнул он во время Часа вопросов к правительству в парламенте, в настоящее время такие признаки не обнаружены.