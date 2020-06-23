Корниенко оправдался за "рабочую бабу" в адрес нардепа Аллахвердиевой

Ирина Аллахвердиева, по словам Корниенко, не имеет отношения к скандальному разговору / Фото: Facebook/Ирина Аллахвердиева

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко попытался объяснить, почему он в Николаеве вульгарно обсуждал коллегу па партии Ирину Аллахвердиеву, называя ее "рабочей бабой".

"Во-первых, запись была смонтирована, соответствующие фразы вырваны из контекста. Во-вторых, в монтаж попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела", - оправдался он в Facebook.

Корниенко извинился перед всеми женщинами, которых могли обидеть его фразы, от себя и от имени Давида Арахамии.

Нардеп добавил, что политики от Слуги народа, как правило, общаются в таком стиле, поэтому в данном разговоре в целом нет ничего необычного. Он отметил, что у депутатов пропрезидентской силы такая "специфика речи".

"Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола — примерно одинаковы. Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составлящих команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наша внутрипартийное дело", — добавил руководитель партии Слуга народа.

В финале своего спича Кониенко попросил общественность судить его не по словам, а по положительным результатам работы, которых у него, как у политика, уже предостаточно.

Напомним, лидеры партии Слуга народа Давид Арахамия и Александр Корниенко очень эмоционально обсудили коллегу по политсиле из Николаева Ирину Аллахвердиеву. Во время встречи в Николаеве политики сидели в президиуме и в перерыве не заметили, что микрофон на столе включен.

Как ранее сообщалось, в Днепре в элитном ресторане Репортер 22 июня собрались на фешенебельный ужин народные депутаты от Слуги народа с нарушением норм карантина. Компанию им составили мажоритарщики.