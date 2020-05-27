Не прошел тесты: скандал с украинским аппаратом ИВЛ получил продолжение

Аппарат ИВЛ-2020 от компании Новатор / slidstvo.info

Аппаратами искусственной вентиляции легких от украинского госзавода Новатор не должны оснащаться авто экстренной помощи.

Об этом идет речь в открытом письме руководству страны Всеукраинского совета реанимации по поводу аппаратов ИВЛ-2020.

Реаниматологи утверждают, что такие аппараты планируют закупить для "скорых", но там их использовать нельзя.

Как объясняется в документе, аппараты не могут выполнять функции ИВЛ высокого и экспертного класса. В то же время они не подходят и как механизированные мешки Амбу из-за своих габаритов — проще использовать стандартные.

Кроме того, в письме утверждается, что так аппараты ИВЛ-2020 не проходили испытания на вибрацию, удары и падения, а это является условием для аппаратуры в медицинских машинах, а сами аппараты не соответствует европейским требованиям к транспортным ИВЛ.

Там также напомнили, что изначально анонсировалось использование аппарата в отделениях интенсивной терапии. Но Ассоциация анестезиологов Украины сделала заявление о недопустимости использования ИВЛ-2020 для лечения пациентов в таких отделениях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новинку от Укроборонпрома раскритиковали украинские анестезиологи.

По словам журналиста Максима Шпаченко, цена такого аппарата – до 20 тысяч гривен, а сам он напоминает, скорее, военную технику, а не медицинское оборудование.