Изменения в МВД будут зависеть не от Монастырского, а от Банковой - эксперт

Новым главой МВД назначен Денис Монастырский / УНИАН

Увольнение Арсена Авакова с должности министра внутренних дел - это желание Офиса президента контролировать правоохранительную систему, чтобы увеличивать свое влияние на политическую систему. Поэтому и изменения в МВД после назначения Дениса Монастырского сменщиком Авакова будут зависеть не от него, а от желания Банковой что-то изменить в системе.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил Богдан Петренко - заместитель директора Украинского института исследования экстремизма.

"С Аваковым так или иначе нужно было считаться, а в случае с Монастырским влияние можно будет осуществлять проще. Более того, Монастырский сейчас может оказаться между двух огней - с одной стороны, представители Авакова, которые занимают руководящие должности в МВД, а с другой - ОП, который заинтересован в воздействии на него", - отметил эксперт.

По его словам, если влияние полицейской когорты будет постепенно снижаться, то Офис президента будет работать над тем, чтобы или переманить на свою сторону креатуры бывшего министра, или же просто их уволить.

Петренко добавил: все, что дальше будет происходить в МВД, в большей степени будет зависеть от желания Банковой.

"Прежде всего, теперь следует ожидать разделения министерства - как минимум, оттуда могут забрать Нацгвардию (такие попытки были еще в 2019 году, однако из-за влияния Авакова этого не реализовали). Это может быть либо полное подчинение себе - тогда мы получим полицию образца Авакова, но контролируемую из ОП, или же это будет попыткой играть в интересах общественного мнения, за что можно будет рассчитывать на реформы в министерстве", - считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, новое руководство может быть заинтересованным в количестве расследованных преступлений, так как любой человек, который приходит на должность, заинтересован в демонстрации собственной эффективности.

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