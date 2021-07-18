Изменения в МВД будут зависеть не от Монастырского, а от Банковой - эксперт

С Арсеном Аваковым так или иначе нужно было считаться, а в случае с Денисом Монастырским влияние можно будет осуществлять проще, считает Богдан Петренко.
Увольнение Арсена Авакова с должности министра внутренних дел - это желание Офиса президента контролировать правоохранительную систему, чтобы увеличивать свое влияние на политическую систему. Поэтому и изменения в МВД после назначения Дениса Монастырского сменщиком Авакова будут зависеть не от него, а от желания Банковой что-то изменить в системе.
Такое мнение в комментарии Главреду озвучил Богдан Петренко - заместитель директора Украинского института исследования экстремизма.
"С Аваковым так или иначе нужно было считаться, а в случае с Монастырским влияние можно будет осуществлять проще. Более того, Монастырский сейчас может оказаться между двух огней - с одной стороны, представители Авакова, которые занимают руководящие должности в МВД, а с другой - ОП, который заинтересован в воздействии на него", - отметил эксперт.
По его словам, если влияние полицейской когорты будет постепенно снижаться, то Офис президента будет работать над тем, чтобы или переманить на свою сторону креатуры бывшего министра, или же просто их уволить.
Петренко добавил: все, что дальше будет происходить в МВД, в большей степени будет зависеть от желания Банковой.
"Прежде всего, теперь следует ожидать разделения министерства - как минимум, оттуда могут забрать Нацгвардию (такие попытки были еще в 2019 году, однако из-за влияния Авакова этого не реализовали). Это может быть либо полное подчинение себе - тогда мы получим полицию образца Авакова, но контролируемую из ОП, или же это будет попыткой играть в интересах общественного мнения, за что можно будет рассчитывать на реформы в министерстве", - считает эксперт.
Кроме того, по его мнению, новое руководство может быть заинтересованным в количестве расследованных преступлений, так как любой человек, который приходит на должность, заинтересован в демонстрации собственной эффективности.
Отставка Авакова с поста главы МВД - о чем ранее писал Главред:
- 13 июля издание НВ сообщило, что Банковая рассматривает сценарий назначения секретаря СНБО Алексея Данилова на пост министра внутренних дел. В СНБО и сам Данилов не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.
- Вечером того же дня ряд украинских СМИ сообщил, что министр внутренних дел Арсен Аваков, который с 2014 года непрерывно занимал пост главы МВД, подал заявление об отставке.
- 15 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Авакова. За соответствующее решение высказался 291 народный избранник на заседании.
- 16 июля парламент назначил народного депутата от фракции Слуга народа, главу комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского новым министром внутренних дел. В ходе заседания Верховной Рады в пятницу, 16 июля, за его назначение проголосовал 271 депутат.