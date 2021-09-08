Изнасиловал и украл пачку майонеза: в Киеве разыскивают неадеквата с сайта знакомств

Насильник с сайта знакомств напал на девушку, его разыскивают / kiev.informator.ua

В Соломенском районе столицы вооруженный ножом мужчина изнасиловал и ограбил 24-летнюю девушку, с которой он познакомился на одном из популярных сайтов знакомств.

Инцидент произошел вечером 5 сентября, пишет Obozrevatel со ссылкой на собственные источники.

Мужчина договорился с новой знакомой о свидании, но, видимо, он не понравился девушке, поэтому она быстро попрощалась.

"Мужчина проследил за ней, а когда его жертва подошла к своей квартире, то напал на нее и затащил внутрь. С собой преступник принес скотч, которым связал руки и ноги девушке. Заклеил рот, чтобы та не кричала, а потом изнасиловал", – рассказал собеседник издания.

Читайте такжеВ Киевской области мужчина зверски изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросилУгрожая ножом, мужчина заставил девушку показать, где находятся деньги и банковская карточка. Также он забрал из квартиры два мобильных телефона, несколько бутылок сидра и пачку майонеза.

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Девушке удалось освободиться примерно через час, после этого она обратилась за помощью.

Приметы подозреваемого в изнасиловании и грабеже

Мужчина представился как Андрей. На вид ему примерно 35-40 лет. Рост около 170 см. Волосы – русые. Был одет в черную спортивную куртку и брюки.

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