В Днепре 14-летний парень изнасиловал старшеклассницу - СМИ

В Днепре 14-летний парень изнасиловал старшеклассницу / ua.depositphotos.com

В Днепре в одном из домов на проспекте Яворницкого 14-летний подросток изнасиловал девушку-старшеклассницу. Об этом сообщает портал "Днепр Час" со ссылкой на собственные источники.

По их информации, правоохранителям позвонила девушка 2005 года рождения и сообщила, что ее изнасиловали. Впоследствии выяснилось, что она в момент совершения преступления находилась в одном из домов на центральном проспекте, а парень — ее знакомый.

Как сообщает издание, девушка пришла в гости и стала жертвой насилия. В настоящее время парень задержан и решается вопрос об избрании парню меры пресечения.

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Напомним, ранее сообщалось о том что в Днепре 10 июля на улице Араратская мужчина так сильно избил 35-летнюю женщину, что она умерла. Хозяин дома решил сбросить тело в колодец, а чтобы его случайно никто не увидел, присыпал песком.

Санкция статьи за убийство УК Украины предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Позднее в селе Яблоновка Звенигородского района (Черкасская область) мужчина изнасиловал и жестоко, обухом топора по голове, убил 72-летнюю Галину Дударко.

Злоумышленник зашел в ее дом и несколькими ударами обухом топора проломил ей череп. Свою жертву он изнасиловал. После этого поджег дом и убежал.