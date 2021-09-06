Изнасиловал 7-летнюю внучку сожительницы: под Запорожьем люди грозят иностранцу самосудом

Под Запорожьем люди грозят иностранцу самосудом / УНИАН

В селе Богатыревка в окрестностях Запорожья местные жители подозревают мужчину-иностранца в изнасиловании семилетней внучки своей сожительницы. Об этом сообщает местный портал Форпост.

По информации журналистов, пожилая пара несколько лет купила в Богатыревке небольшой дом. Необычным было лишь одно-мужчина оказался иностранцем из далекой Южной Америки. Доброжелательная и всегда улыбающаяся пара ни у кого не вызывала негатива, говорят односельчане. У женщины есть дочь от первого брака и потому в Богатыревку к бабушке часто приезжала в гости внучка.

Однако 5 сентября к дому, где живет пожилая пара, приехали полицейские. И вели допрос соседей, а потом ‒ допросили и мужчину. После по селу пошел слух ‒ якобы со слов полиции ‒ мужчина изнасиловал 7-летнюю внучку своей сожительницы.

Обозленные люди разрисовали ворота и забор гневными лозунгами и говорят, что готовы устроить самосуд. Сейчас все ожидают официальных комментариев от полицейских.

Дом, где якобы произошло изнасилование / Форпост

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Напомним, ранее в Чернигове 58-летний гражданин Азербайджана заманил подростка в торговый вагончик. При этом он попросил девочку якобы помочь "убраться внутри".

Когда та зашла в вагончик, он набросился на нее, повалил на пол и изнасиловал.